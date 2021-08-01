高雄連日大雨地面塌陷 網酸哥斯拉出沒

高雄市連日豪雨不斷，有市民在臉書社團po出一張鳳山某處地面坍塌變形的照片，稱這條人行道一年前才鋪設好，現在竟然又嚴重塌陷，開酸「不知是黑洞重力波影響還是哥斯拉？」地政局表示，已請廠商緊急處理，現場也架設安全圍籬，坍塌原因仍在了解中。

市議員劉德林今天也前往關切，指早上8、9點時接獲市民通報，鳳山建國路與勝利路交叉口，在Ubike站旁一處人行道塌陷，疑因連日大雨沖刷，底下砂石被掏空，塌陷處深達1.5米。現場目前已架設安全圍籬，避免市民不慎摔落，市府地政局等相關單位明後天將去現場會勘，釐清塌陷原因並補救。

地政局表示，該處屬重劃區範圍，今早接獲消息就緊急派工程廠商前往處理，現場已架設圍籬避免危險，正在調查詳細塌陷原因。

地政局也說，關於鳳山區勝利路近建國路口處發生人行道下陷事件，下陷面積長寬各約4公尺。該路段在重劃前為既有的勝利路，市地重劃工程後將其拓寬為20公尺寬並設置人行道，正辦理重劃工程驗收作業。地政局獲知事件發生後，隨即通知廠商於崩塌處設置圍籬、三角錐及夜間警示燈，以防止民眾誤入，並經市府地政局會同廠商現勘確認暫無立即性危險。