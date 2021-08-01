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手機狂收到警戒通知 高雄土石流潛勢地區預防性勸離
受西南氣流影響，高雄市桃源區、茂林區、六龜區等山區24小時累積雨量已破500毫米，土石流紅色警戒達到55條，除六龜、桃源上午計已撤離670人，甲仙區、杉林區、美濃區下午也進行預防性勸離，預計5點前全部撤離完成。
高雄氣象站統計，24小時累積雨量破500毫米包含，桃源區531.5毫米、茂林區501毫米、六龜區506毫米。破300毫米有甲仙398.5毫米、杉林區458毫米、內門區433毫米、旗山區398毫米。另那瑪夏區、美濃區、田寮區、大寮區等累積雨量也破200毫米。
農委會水土保持局針對甲仙、茂林、杉林、桃源、六龜等55條土石流潛勢溪流發布紅色警戒，旗山、美濃等山下區域也有26條土石流黃色警戒，各區公所為維護居民安危，下午3時許陸續進行預防性撤離宣導，目前美濃有2人安置公所、杉林有43人安排下山依親或收容。另桃源、六龜上午已強制撤離670人。
杉林區公所表示，杉林區應執行撤離43人都已全部撤離完成，根據居民意見安排收容或聯繫親屬依親，目前只有9人至大愛園區避難中心收容，其餘民眾自行下山依親。
杉林區公所表示，疫情期間為遵守中央疫情指揮中心防疫政策，收容所內雖在同一大空間，但因收容所空間較大、據了解收容人數較少，將每人需間隔3公尺延伸至每人間隔5至6公尺，原志工製作的自助餐改為便當方式提供，收容民眾須全程戴口罩、手部定期清消。
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