降級高雄首攤文訂婚宴 一桌5人單數也不要緊

高雄富野渡假酒店今天中午舉辦了防疫降級微解封後首攤文訂婚宴，張小姐與洪先生縮小訂婚規模，依照政府規定宴客每桌5人，桌上安置透明隔板，共宴請6桌。加上高雄今天因豪雨而停班、停課，新人說，真是一輩子難忘的經驗！

高雄富野渡假酒店協理陳玟吟表示，目前雖然防疫警戒降為二級，許多飯店業者和消費者也還在觀望中，擔心像韓國餐飲解封後，疫情突然又大爆發，但大家其實都悶壞了，很想出門，這也讓餐飲業者面臨兩難局面。

陳玟吟說，東悅坊8月1日重新開放內用，飯店提前兩、三天就開始大清消，保護消費者、也保護工作人員。目前詢問的大概都是像文訂的小型宴會或一般家宴，飯店已將座位間隔拉開，並考慮容留量上限。

新娘母親張媽媽表示，完全按照規定，比較安全，一桌5人，「雖然5是單數，但沒辦法，還是要符合國家的防疫規定。」減少了人數，原本是要宴客10桌，等於5、60人，但因應疫情，兩家加起來降為6桌。一直等到警戒降為二級才舉行文定，謝謝國家防疫做得這麼優秀，新人幸福甜蜜最重要。菜的部分就以個人套餐為主，不用桌菜的方式。