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降級高雄首攤文訂婚宴 一桌5人單數也不要緊

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄富野渡假酒店在防疫降級後為新人舉辦首攤文訂婚宴，遵守防疫各項規定。記者徐如宜／攝影
高雄富野渡假酒店在防疫降級後為新人舉辦首攤文訂婚宴，遵守防疫各項規定。記者徐如宜／攝影

高雄富野渡假酒店今天中午舉辦了防疫降級微解封後首攤文訂婚宴，張小姐與洪先生縮小訂婚規模，依照政府規定宴客每桌5人，桌上安置透明隔板，共宴請6桌。加上高雄今天因豪雨而停班、停課，新人說，真是一輩子難忘的經驗！

高雄富野渡假酒店協理陳玟吟表示，目前雖然防疫警戒降為二級，許多飯店業者和消費者也還在觀望中，擔心像韓國餐飲解封後，疫情突然又大爆發，但大家其實都悶壞了，很想出門，這也讓餐飲業者面臨兩難局面。

陳玟吟說，東悅坊8月1日重新開放內用，飯店提前兩、三天就開始大清消，保護消費者、也保護工作人員。目前詢問的大概都是像文訂的小型宴會或一般家宴，飯店已將座位間隔拉開，並考慮容留量上限。

新娘母親張媽媽表示，完全按照規定，比較安全，一桌5人，「雖然5是單數，但沒辦法，還是要符合國家的防疫規定。」減少了人數，原本是要宴客10桌，等於5、60人，但因應疫情，兩家加起來降為6桌。一直等到警戒降為二級才舉行文定，謝謝國家防疫做得這麼優秀，新人幸福甜蜜最重要。菜的部分就以個人套餐為主，不用桌菜的方式。

「這是一輩子難忘的經驗！」新人張小姐與洪先生說，人生大事受到疫情影響，儀式都依政府規定來調整，訂婚也遵守防疫要求，結婚就先以簡單儀式，至於宴客，還是等到所有生活都恢復正常，再請親友們來分享喜悅，希望疫情控制、結束的那一天趕快到來！

文訂新人張小姐與洪先生說，真是一輩子難忘的經驗！記者徐如宜／攝影
文訂新人張小姐與洪先生說，真是一輩子難忘的經驗！記者徐如宜／攝影
高雄富野渡假酒店在防疫降級後為新人舉辦首攤文訂婚宴，一桌5人，以隔板隔開用餐空間。記者徐如宜／攝影
高雄富野渡假酒店在防疫降級後為新人舉辦首攤文訂婚宴，一桌5人，以隔板隔開用餐空間。記者徐如宜／攝影
高雄富野渡假酒店在防疫降級後為新人舉辦首攤文訂婚宴，一桌5人，以隔板隔開用餐空間。記者徐如宜／攝影
高雄富野渡假酒店在防疫降級後為新人舉辦首攤文訂婚宴，一桌5人，以隔板隔開用餐空間。記者徐如宜／攝影

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