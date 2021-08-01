高市土石流紅色警戒 山區已撤離300多人

西南氣流造成高雄豪雨不斷，市區有多達48處積淹水，山區也發布多條土石流紅、黃色警戒，目前山區已撤離300多人，人數持續增加中。藤枝國家森林遊樂區今天也預警性休園，籲遊客勿上山。

中央氣象局表示，未來一週西南風偏強，天氣較不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨機率。高市今天因為雨勢停班停課，氣象局今天一早也針對高雄發布豪雨警報，水利署也發布大寮、鳳山、阿蓮一級及二級警戒。

高市水利局統計，截至上午約9時，高市共有48件積淹水災情，其中永安區新港里、岡山區興北巷62弄一度因雨勢過大、宣洩不及，積水深達40公分。

警方表示，今天上午9時多，岡山區信義路1巷因瞬間大雨，道路積水達約15公分；往興達發電廠的興達路也一度水深10公分；興北巷62弄積淹水更一度高達約40公分，整個路面被水淹沒，宛如小河，警方拉起封鎖警戒線，管制通行。

上午7時許，警方獲報前鎮區一心一路上有路樹倒塌橫躺占據整條車道，立即設置交通錐警示及指揮交通，並通報養工處處理，上午8時10分養工處到場排除，恢復道路暢通。

高市交通局表示，由於今天高雄停班停課，昨天晚間10時起至恢復上班課日上午6時30分止，開放326處臨時停車處所，計1萬874格停車位，供市民緊急停放車輛。

農委會水土保持局也針對高市桃源、六龜等區發布多達35條土石流紅色警戒，茂林、杉林、甲仙等區也有29條土石流黃色警戒。藤枝聯外道路、台20線85.5公里處等多路段有土石流崩落，阻礙通行。

高市原民會表示，截至上午約6時，桃源區公所已撤離379人，包括洗腎17人、孕婦1人；但上午6時30分後，高雄桃源區建山里、桃源里、高中里、勤和里等達土石流紅色警戒，由區長率領各里長及警消人員持續撤離民眾中。

屏東林區管理處也宣布藤枝國家森林遊樂區今天預警性休園，呼籲遊客勿上山，以免因落石坍方發生危險。