氣爆7週年 陳其邁：高雄是永遠迎接日出的城市

今年高雄石化氣爆滿7 週年，高雄市長陳其邁昨天深夜前往81氣爆紀念裝置藝術園區獻花致意。陳其邁在臉書表示，縱有傷痕，反省後依然樂觀前進，雨過總會天晴，高雄是永遠迎接日出的城市。

高雄石化氣爆發生在2014年7月31日晚上11時55分以後至8月1日凌晨，今年滿7週年。昨天深夜11時多，陳其邁前往81氣爆紀念裝置藝術園區獻花致意。

上午陳其邁在臉書發文表示，今天的高雄，在西南氣流籠罩下，閃電雷鳴落雨不斷，這場雨勢預估還會下好幾天。今年的台灣，也受到全球蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，經歷2個多月3級警戒，緊繃的防疫措施在幾天前才剛降級。

陳其邁說，面對氣候變遷，上半年節約調度，才剛度過了乾旱缺水危機，馬上投入防颱防汛的準備。每一場雨都是一次挑戰，緊盯衛星雲圖氣象預報，嚴陣以待。

陳其邁表示，面對疫情威脅，落實疫調清消，感謝市民一起做好各項防疫規定和措施，特別是戴口罩、維持安全社交距離和避免群聚。市府也和市民一起按部就班、有秩序推動疫苗接種工作，在防疫警戒降級同日，達成疫苗覆蓋率30%目標。

陳其邁指出，警戒降級，但防疫不放鬆。任何保護城市生活安全的工作，市府都不能也不會放鬆，沒有掉以輕心的條件。

他說，今天晚上，還是如同去年此刻，一束鮮花一盞燭光一點心意，照看曾經走過的苦難傷痛。「我們依舊約定，縱遇挫折，我們勇敢爬起來繼續迎接挑戰，縱有傷痕，我們反省後依然樂觀前進，雨過總會天晴，高雄是永遠迎接日出的城市」。

今年獨自前往獻花的陳其邁，也向去年一起追思的人，表達感謝和歉意，「抱歉今年考量雨大疫情失禮沒再邀請，懇請你們諒解，今晚讓我們化整為零，仍繼續在我們各自的家庭和工作崗位上，注意自己的安全也維護我們城市的安全，讓我們心心念念，為我們城市生活安全繼續努力」。