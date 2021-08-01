降青年失業率！高市辦線上就業媒合及上班打卡獎勵計畫

高雄市青年局為幫助24歲以下青年找工作，委託1111人力銀行舉辦「就業雄青-線上就業博覽會」，職缺超過2千個，並搭配「青年上班打卡獎勵計畫」(https://youthjob.kcg.gov.tw/)，青年就業滿3個月，就可以申請第一次獎勵金9千元；就業滿6個月，青年局將主動發給第二次獎勵金1萬2千元，每名青年最高可領2萬1千元，獎勵青年穩定就業。

高雄市副市長羅達生表示，今年上半年高雄15至24歲青年失業率為10.5%，較去年下半年12.4%，下降1.9%，六都排名從第四名上升至第二名，高雄青年失業情況持續改善。住宿餐飲業等服務業受疫情衝擊較大，高雄從事服務業就業人口比例，由去年下半年72%下滑至67%，但從事工業就業人口比例由26%上升至31%，彌補因疫情造成的服務業就業缺口。青年局開設「就業雄青-線上就業博覽會」專區，積極鼓勵受疫情影響較小的在地企業，提供不限工作經驗的優質職缺供青年選擇，將疫情影響降到最低。

青年局長張以理表示，隨疫情逐漸趨緩，部分企業徵才需求增加。「就業雄青-線上就業博覽會」專區已有500多家在地企業，開出2千多個優質職缺，需求人數超過5千人，企業家數及職缺數量仍持續增加中。目前已網羅「遊艇FRP技術士」、「網路美編」、「互動遊戲程式設計師」、「ERP資訊系統工程師」等深受青年歡迎，待遇也不錯的有趣工作，歡迎初次尋職的青年應徵。

「青年上班打卡獎勵計畫」目前登記人數已近3千人。還沒有登記的青年可上網站https://youthjob.kcg.gov.tw/登記，就可以利用「就業雄青-線上就業博覽會」搜尋喜歡的工作，並與徵才企業進行遠距面試。順利就業滿3個月後線上申請獎勵金，青年局將依申請的順序核發獎勵金，預算用盡就不再受理申請。洽詢電話07-7995678轉2345、2346，或於青年局官方LINE、臉書粉專直接提問。