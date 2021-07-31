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高雄市明停班停課 預約疫苗接種者將通知改期

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市明（1）日停班課，市府表示，明天已經預約接種民眾，將另以簡訊通知，改於8月5至8月6日接種。圖為高雄巨蛋接種站日前情況。 報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市明（1）日停班課，市府表示，明天已經預約接種民眾，將另以簡訊通知，改於8月5至8月6日接種。圖為高雄巨蛋接種站日前情況。 報系資料照／記者劉學聖攝影

高雄市政府晚間宣布8月1日（星期日）停止上班、上課。市府表示，明天（1日）已經預約接種民眾，將另以簡訊通知，改於8月5至8月6日，分別至巨蛋、展覽館、鳳山體育場及岡山農工施打疫苗

依據中央氣象局預報資料顯示，受西南氣流影響，高雄市8月1日雨量已達停班停課標準，高雄市政府宣布8月1日（星期日）停止上班、停止上課。

市府指出，明天（8月1日）已預約接種者，衛生局明日起將以簡訊通知，於下週8月5日至8月6日分別至巨蛋、展覽館、鳳山體育場及岡山農工，共四接種站施打疫苗，請收到簡訊通知的市民於5日、6日方便時段前往接種疫苗。

此外，今晚（31日）10點起至恢復上班課日的上午6點半，市府交通局開放326處臨時停車處所供市民緊急停放車輛，共計1萬874格停車位（僅供臨時停放，不負保管責任），另配合防疫，各臨停開放處所進入請配合實聯制。

疫苗 高雄市 岡山

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