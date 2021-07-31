西南氣流帶來強降雨 屏東縣明正常上班上課
受西南氣流及沿海旺盛對流雲系移入影響，屏東縣今天各地都出現間歇性強降雨，到晚上9時，日雨量最大的是三地門鄉尾寮山測站超過201毫米，屏北地區九如、里港、鹽埔等鄉都破170毫米，其他鄉鎮也多破百，少數低漥地區道路積淹水，未傳出重大災情；屏東縣政府晚上宣布明天正常上班、上課。
「半夜到明天，屏東嚴防豪雨！」縣長潘孟安今晚7時到災防中心了解最新天氣資訊，他說，今晚起西南氣流更強烈，預計將達豪雨等級，而且還會持續好幾天，縣府團隊全面整備，各地抽水站、抽水機組待命警戒，徹夜監控雨情。
他提醒，尤其是半夜到清晨時段，務必注意安全，雨勢會持續多天，山區留意土石鬆落，沿海低窪地區小心積淹水。
雨勢很大，請大家宅在家，不上山區，不到海邊，做好防災，同時做好防疫，全力為奧運台灣隊加油。
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