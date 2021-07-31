聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄雨量恐達600毫米 陳其邁勘災「包山包海」
中央氣象局預報高雄市平地及山區48小時雨量將達400至600毫米，市府災害應變中心今天下午從三級提升為二級開設，傍晚雨勢稍歇，但仍有阿蓮中路橋、岡山五甲尾一帶淹水未退。市長陳其邁陸續前往岡山、湖內、燕巢、美濃、六龜等地勘災，涵蓋沿海與山區行政區，預告未來一周不能鬆懈。
此波西南氣流夾帶大面積強降雨，全高市道路積淹水通報不斷，高市府災害應變中心昨天二級開設，今天下午3點提升為二級，秘書長楊明州坐鎮水情中心開工作會議，市長陳其邁下鄉勘災。
水利局指出，傍晚後雨勢稍歇，直至下午5點，高雄市共通報37件道路積淹水、 29件退水，其它陸續退水中，分佈在永安、岡山、湖內、路竹、前鎮及阿蓮等地，因地勢關係，阿蓮中路橋與岡山五甲尾的淹水未退。
陳其邁下午轉往美濃勘查美濃湖排水工程與六龜野溪整治工程。他表示，山區與平地沿海地區不同，沿海要分流抽水，山區則是要把渠道加寬或加深工程，依據不同地方改善積淹水，今明起一周都有豪大雨特報，各地區公所備有沙包，單位人員全面警戒中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言