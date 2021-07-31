高雄雨量恐達600毫米 陳其邁勘災「包山包海」

中央氣象局預報高雄市平地及山區48小時雨量將達400至600毫米，市府災害應變中心今天下午從三級提升為二級開設，傍晚雨勢稍歇，但仍有阿蓮中路橋、岡山五甲尾一帶淹水未退。市長陳其邁陸續前往岡山、湖內、燕巢、美濃、六龜等地勘災，涵蓋沿海與山區行政區，預告未來一周不能鬆懈。

此波西南氣流夾帶大面積強降雨，全高市道路積淹水通報不斷，高市府災害應變中心昨天二級開設，今天下午3點提升為二級，秘書長楊明州坐鎮水情中心開工作會議，市長陳其邁下鄉勘災。

水利局指出，傍晚後雨勢稍歇，直至下午5點，高雄市共通報37件道路積淹水、 29件退水，其它陸續退水中，分佈在永安、岡山、湖內、路竹、前鎮及阿蓮等地，因地勢關係，阿蓮中路橋與岡山五甲尾的淹水未退。