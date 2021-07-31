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雨下不停 屏東內埔鄉光明路樹倒交通中斷

中央社 / 屏東縣31日電
屏東縣31日全縣雨勢不斷，內埔警分局下午接獲民眾報案，指在內埔鄉主要道路光明路段（昌黎祠東側）有路樹倒塌，警方隨即派員警前往處理。 內埔警分局提供／中央社
屏東縣31日全縣雨勢不斷，內埔警分局下午接獲民眾報案，指在內埔鄉主要道路光明路段（昌黎祠東側）有路樹倒塌，警方隨即派員警前往處理。 內埔警分局提供／中央社

屏東縣今天雨勢不斷，截至下午5時已下了189.5毫米雨量，各鄉鎮零星有小災情傳出，內埔鄉光明路下午路樹倒塌，造成交通中斷，警方上電台宣導民眾走替代道路。

屏東今天全縣雨勢不斷，時而傾盆大雨，根據中央氣象局資料，截至下午5時，屏東縣最高雨量在三地門鄉山區，達189.5毫米，高居全台雨量排行第8名，屏北地區的平地鄉雨量也在160毫米以上。

屏東縣在下午2時成立「0731豪雨」災害應變中心，警察局及各分局配合同步成立，下午3時許，內埔警分局接獲民眾報案，指在內埔鄉的主要道路光明路段（昌黎祠東側） 有路樹倒塌，警方隨即派員警前往處理。

警方引導用路人改走光明路689巷及新光路替代，並上電台宣導駕駛道路替代。

此外，部分易淹水路段如鹽埔鄉大仁科技大學前馬路積水，泰武鄉沿山公路也出現黃泥水積水路段。

屏東縣 雨量 路樹

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