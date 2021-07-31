金門辦友善水獺社區給付說明會 報名踴躍齊推動保育

已在台灣本島消失多年的歐亞水獺，現在僅剩金門地區上有一些族群，經估計可能已經不到200隻，為營造友善水獺生態環境，縣府建設處今日在縣府新聞發佈室舉辦社區巡護說明會，會中主要是說明生態給付方案內容、水獺保育知識及後續推動重點，也希望在地社區居民一起來關心周遭生活環境。

行政院農業委員會自今年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，其中指定金門縣之歐亞水獺為執行重點，透過生態服務給付方式，鼓勵民眾關心生活周遭環境，採取友善環境的作為。其中「巡護監測給付」即是以社區為對象。

縣府建設處今天辦社區巡護說明會，共有將近20個社區參與說明會，會中由建設處長陳祥麟開場致詞，建設處及金門縣潮間帶學會等單位進行說明；陳祥麟指出，近年縣府針對水獺推動許多友善措施，舉凡動物友善階梯、生態廊道、路殺改善等已產生不錯成效，但水獺仍面臨許多威脅壓力，尤其是村莊周圍的水域環境好壞、垃圾、汙染，不只影響你我的生活，更影響水獺及其他水域生物的生態。

建設處說明，未來社區成立水獺巡守隊後，會至社區周遭風水池、溝渠等水獺可能出沒區域進行巡守，如有發現棄置網具垃圾、水域汙染等讓水獺環境品質降低情形，即會通報相關單位或協助處理。

建設處補充，除了社區巡護外，如民眾有發現疑似水獺危害魚塭或養殖區域，立即通報縣府，經縣府勘查確有水獺活動及受危害事證者，先發給3千元獎勵金；而於評估後，願意配合架設相機監測且改採友善設施者，3個月內拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金。