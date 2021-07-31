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高雄災害應變中心升二級 山區洗腎者、孕婦預防性撤離

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區南橫公路94公里處路樹倒塌，橫跨整條馬路影響雙向通行，還疑似拉到電線，造成3里停電。圖／讀者提供
高雄市桃源區南橫公路94公里處路樹倒塌，橫跨整條馬路影響雙向通行，還疑似拉到電線，造成3里停電。圖／讀者提供

高雄今天受西南氣流影響，各區出現豪雨、山區出現落石，高雄市災害應變中心擔心入夜雨勢加強，下午4時許預警性開設二級，那瑪夏區、桃源區等山區區公所、衛生所也預防性撤離孕婦、洗腎患者。

那瑪夏區公所表示，目前山區只有零星降雨，因高雄災害應變中心預警性開設二級，可能擔心入夜雨勢增強，撤離會有危險，也怕下山道路受落石阻隔，衛生所已通知轄內17名洗腎病患、5名孕婦進行預防性撤離，請他們到山下旗山、杉林等區的親屬家中依親。

每到雨季，山區各路段出現零星落石，六龜警分局表示，今天下午南橫公路（台20線）67.5公里處荖濃往甲仙方向、89.9公里處均有零星落石情形，目前警方皆已有到場初步處置，道路尚可維持通行，下午3時許南橫公路94公里處有路樹倒塌，橫跨整條馬路影響雙向通行，目前警方到場戒備中。

桃源區公所表示，南橫公路94公里處路樹倒塌疑似拉到電線，造成復興、勤和里等3個里停電，目前台電人員及第三區養護工程處甲仙工務段已派員到場處理，桃源區長謝英雄剛剛也到場視察，預計下午5時許恢復雙向通行。

仁武警分局表示，大樹區姑山路86巷下午3時許疑因雨勢造成土石坍方，整條路面遭土石及樹枝阻斷，目前警方在現場進行交通指揮，並通報公務機關派員到場排除中。

高雄市大樹區大樹區姑山路86巷下午3時許疑因雨勢造成土石坍方，整條路面遭土石及樹枝阻斷，目前工務單位已派員排除。圖／讀者提供
高雄市大樹區大樹區姑山路86巷下午3時許疑因雨勢造成土石坍方，整條路面遭土石及樹枝阻斷，目前工務單位已派員排除。圖／讀者提供
南橫公路67.5公里處今天下午出現落石，目前第三區養護工程處甲仙工務段已派員前往排除。圖／讀者提供
南橫公路67.5公里處今天下午出現落石，目前第三區養護工程處甲仙工務段已派員前往排除。圖／讀者提供
南橫公路89.9公里處今天下午出現落石，目前第三區養護工程處甲仙工務段已派員前往排除。圖／讀者提供
南橫公路89.9公里處今天下午出現落石，目前第三區養護工程處甲仙工務段已派員前往排除。圖／讀者提供

落石 衛生所 南橫

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