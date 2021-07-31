鳳山觸電現場趕工裝「防漏電裝置」？養工處：例行巡視

高雄市日前發生鳳山觸電事故意外造成一人死亡，家屬擬提出國賠申請。今天高雄各地雨量不小，高市議員李雅靜下午前往事故現場，發現工程人員正在三民路作業，質疑之前沒裝「防漏電裝置」，工人趁著此波大雨來襲趕工。市府養工處表示，只是誤會一場，廠商例行性巡視線路，並非施工。

高市議員李雅靜今天下午巡視三民路觸電事件事發地，當時有工程人員在場，懷疑工人正在施作之前工務局對外宣稱已經安裝好的「漏電斷路器防漏電裝置」，更進一步質疑，不解為何不趁天氣好時施工，難道沒考量工人的施工安全。