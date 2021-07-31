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鳳山觸電現場趕工裝「防漏電裝置」？養工處：例行巡視

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高市議員李雅靜前往鳳山三民路事故現場，發現工程人員正在作業，她質疑之前沒裝「防漏電裝置」。圖／取自李雅靜臉書
高市議員李雅靜前往鳳山三民路事故現場，發現工程人員正在作業，她質疑之前沒裝「防漏電裝置」。圖／取自李雅靜臉書

高雄市日前發生鳳山觸電事故意外造成一人死亡，家屬擬提出國賠申請。今天高雄各地雨量不小，高市議員李雅靜下午前往事故現場，發現工程人員正在三民路作業，質疑之前沒裝「防漏電裝置」，工人趁著此波大雨來襲趕工。市府養工處表示，只是誤會一場，廠商例行性巡視線路，並非施工。

高市議員李雅靜今天下午巡視三民路觸電事件事發地，當時有工程人員在場，懷疑工人正在施作之前工務局對外宣稱已經安裝好的「漏電斷路器防漏電裝置」，更進一步質疑，不解為何不趁天氣好時施工，難道沒考量工人的施工安全。

高雄市養工處長林志東表示，日前鳳山三民路發生漏電事故後，他們即召開會議檢討，依祕書長楊明州指示，8月31日前對易積淹水區加強漏電斷路器的檢修；目前感電事故區，台電並未送電，雖然下雨，廠商仍前往巡視一下線路，是單純的加強巡視而已。

高市議員李雅靜前往鳳山三民路事故現場，發現工程人員正在作業，她質疑之前沒裝「防漏電裝置」。圖／取自李雅靜臉書
高市議員李雅靜前往鳳山三民路事故現場，發現工程人員正在作業，她質疑之前沒裝「防漏電裝置」。圖／取自李雅靜臉書

李雅靜 高雄市

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