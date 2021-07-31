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軌道草皮因雨外掀 高雄輕軌停駛7分鐘排除障礙

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
新栽種的草皮根部還不穩固，大雨沖刷後掀起位移，圖／高捷公司提供
新栽種的草皮根部還不穩固，大雨沖刷後掀起位移，圖／高捷公司提供

西南氣流帶來大雨，全高市積淹水路段眾多，今天中午，高雄市鼓山區輕軌列車軌道疑因大雨發生草皮外翻，行進中的列車駕駛員發現有異停車處理，將上掀草皮移除後恢復行駛，雨中行駛的安全性引發外界關心。高雄捷運局表示，此區域屬於新植種草皮，根部尚未穩固，排除後列車正常通行，本事件造成列車延誤約7分鐘，未來研擬改善對策。

中午12點48分，輕軌C16文武聖殿站至C15壽山公園路段，行進間的輕軌司機員發現，前方軌道有草皮因積雨出現掀起狀況，發現後停車回報行車控制中心，並依指示下車觀察草皮狀況，通知車站保全前往協助。

高捷公司表示，新栽種的草皮根部還不穩固，適逢大雨掀起移動，事故發生後，維修同仁及草皮承商前往現場處理，為避免影響正線行車營運，已將有疑慮的新植草皮全數移除。

高捷指出，若路面積水達軌面以上2.5公分採取減速因應，7.5公分就達停駛標準，會等待積水消退再復駛；因草皮上掀影響通行的情況十分罕見，未來將避免在大雨來襲前栽種軌道草皮。

高雄市各地今天雨勢不小，行駛在輕軌C16文武聖殿站至C15壽山公園路段的列車軌道上的草皮外翻，駕駛員停車處理。圖／高捷公司提供
高雄市各地今天雨勢不小，行駛在輕軌C16文武聖殿站至C15壽山公園路段的列車軌道上的草皮外翻，駕駛員停車處理。圖／高捷公司提供
高雄市各地今天雨勢不小，行駛在輕軌C16文武聖殿站至C15壽山公園路段的列車軌道上的草皮外翻，駕駛員停車處理。圖／讀者提供
高雄市各地今天雨勢不小，行駛在輕軌C16文武聖殿站至C15壽山公園路段的列車軌道上的草皮外翻，駕駛員停車處理。圖／讀者提供

輕軌 高捷

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