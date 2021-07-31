屏東65歲以上第2劑疫苗 爭取比照第1劑造冊通知

屏東縣長潘孟安今天在臉書表示，不論是AZ或是莫德納疫苗，都必須「至少間隔10週」，縣府全力向中央爭取，65歲以上長輩的第2劑比照第1劑，造冊發放通知書。

潘孟安表示，截至昨天為止，屏東已有26萬2271人完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑接種，指揮中心調整指引，不論是AZ或是莫德納疫苗，都必須「至少間隔10週」，請大家告訴家中長輩不用急。

他表示，縣府全力向中央爭取65歲以上長輩的第2劑比照第1劑，一樣造冊發放通知書，同步「4個延續」作法，包括延續貼心模式、延續天涯海角、延續免費接駁、延續家屬陪伴，讓長輩一樣能安心施打。

潘孟安指出，目前還是請民眾協助家中長輩先在公費疫苗預約平台意願登記，縣府各戶地政、稅務分局、各鄉鎮市公所也都持續貼心協助服務，有需要可透過這些單位幫忙。