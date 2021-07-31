高雄連日雨六龜台20線落石 119山區整備救災

高雄連日下起豪大雨，六龜區台20線67.5公里、89.9公里處發生零星落石，預計下午5時多清除。另外，因應偏鄉災害搶救，消防局要求山區各消防分隊落實救災整備。

高雄沿海地區旺盛對流雲系持續移入，造成短延時強降雨發生，中央氣象局上午9時發布豪雨特報，透過「災防告警系統」，提醒民眾慎防大雷雨劇烈天氣。高雄部分地區淹水，包括永安、彌陀、梓官、橋頭區24小時累積雨量都已突破200毫米。

高雄市政府警察局六龜分局指出，台20線荖濃往甲仙方向67.5公里、南橫公路89.9公里處都有零星落石，員警已到場初步處置，道路可維持通行。公路總局第三區養護工程處已派員到場搶通，預計下午5時多清除落石，提醒開車民眾行經小心安全。

另外，消防局第六大隊所轄行政區域多為山區，部分地區易因大雨導致落石、坍方等災害，易形成「孤島」狀態，消防局李清秀上午前往山區消防分隊督導防災整備。

第六大隊下轄第一中隊有內門、旗山、美濃等分隊；二中隊有甲仙、那瑪夏、杉林等分隊；三中隊有六龜、寶來、桃源、茂林等分隊。由於災害發生時，外界救援及物資運補難以快速抵達，山區各消防分隊救災能力格外重要，李清秀要求各項救災裝備及能量確保充足、隨時增補。

李清秀表示，為防連日豪雨致災，指示各分隊加強整備，局本部派員機動督導，責由大隊長及中隊長實地前往各消防分隊抽測所有救災車輛、船艇及裝備器材，抽測結果均符合要求。