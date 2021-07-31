高雄豪雨 網友大讚員警脫雨衣為長者遮雨

受西南氣流影響南台灣，高雄從上午開始豪雨不斷，接近中午累計29處積淹水點，且雨勢持續發威。警方分別前往積淹水道路交通管制，不少民眾直擊警方在豪雨中辛苦工作情景，即使遭行經積水的車輛噴濺，仍冒雨、涉水執勤，此外，還有員警冒雨捨身脫雨衣替路人擋雨，令網友大讚「充滿人情味」。

高雄氣象站統計，截至今天下午2時許，高雄永安、彌陀、梓官、橋頭日累積雨量超過200毫米；另阿蓮、岡山、路竹等28個區，日累積雨量破百毫米。

記者今實地走訪橋頭區隆豐路與公園路口，瞬間豪雨導致路面積水達30公分，警方獲報趕往現場協助交管，在放置三角錐的過程中，被行經的計程車噴濺積水，從裡到外都被潑濕。

警方到場前，有一對父子行經該處，車輛不慎拋錨，努力徒手推車遠離積水，才未釀成事故。