防疫降二級首個周末墾丁冷清 海美術館萌怪獸稍有人氣

防疫警戒降至二級的首個周末，夏日旅遊勝地屏東墾丁因消費者觀望心態濃厚、水上活動仍受限，加上西南氣流帶來短時間強降雨，住房比降級前成長近一成，開幕5天、以巨型怪獸環抱的車城鄉看海美術館稍見人氣，各景點和沙灘依舊冷冷清清；旅宿業者估計8月9日後若疫情穩定受控，水上活動大幅解禁，平日住房率可望突破五成、假日七成。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，警戒27日降至二級後，消費者觀望心態濃厚，對屏東縣的民宿住房助益不大，最近來墾丁的遊客單日開車往返居多，住房沒有明顯波動，墾丁地區民宿較降級前僅成長近一成，可喜的是取消率明顯降低，8月9日以後如果疫情穩定受控，游泳和熱門的水上活動禁令解除，住房才可望明顯回升；今天受大雨影響，住房率依然低迷。

「疫情降級未解封，天公又不作美，周六住房慘兮兮！」墾丁一家五星飯店主管說，包括福華、夏都和凱撒等度假飯店，本周住房都不到二成，最熱門的周六遇到大雨天氣，也僅三成；飯店游泳池和遊樂設施仍封閉，海邊禁止游泳和浮潛，雖部分遊憩沙灘開放，但只准衝浪、潛水等單人水上活動，遊客來玩的意願低，期待8月9日後大解禁，迎接抓住暑假尾巴的親子遊客。

受西南氣流影響及午後對流發展旺盛，屏東縣各地都出現間歇性短延時強降雨，墾丁各景點和遊憩沙灘遊客稀疏，而縣府在車城海口港利用閒置遊客中心打造的看海美術館，由藝術家阿咧策劃的「春江獸月夜」特展，館外高14公尺、重400公斤的「春江」怪獸，背著行囊雙手環抱美術館，27日開幕後就成為網紅景點，今天吸引民眾前往拍照。