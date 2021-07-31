午後豪雨持續發威 高雄多處傳道路積淹水

受西南氣流影響南台灣，今天上午發布大雷雨訊息，接近中午，高雄共通報17處淹水，增加至29處積淹水點；岡山、燕巢、梓官皆傳出道路積水超過40公分。接近中午，有多處路段水退；但仍有湖內區鐵道巷、岡山區興隆路等路段因豪雨持續封鎖。

因應豪雨，水利局昨天應變中心提前三級開設，各抽水站及滯洪池均應嚴陣以待，上午通報23件淹水災情，已10件退水，其它陸續退水中。

上午6處路段，淹水封閉路段，分別為路竹區大公路、華正路口、成功路與三公路口一帶；湖內區中正路與自強街口、信義路至和平路段；茄萣區金鑾路89巷一帶，接近中午11時，相繼退水，恢復交通。

另外，湖內區鐵道巷，位於民族街至忠孝路段原於上午9時許管制，中午12時30分解封，但因豪雨持續下午2時30分恢復管制，不開放通行。

岡山區興隆路與嘉為街口，於1時許，因瞬間大雨，路面全遭積水覆蓋，達30公分，目前未開放通行。另永安區聯外的永安路自上午淹水，接近中午積水尚未退去，也未開放通行。