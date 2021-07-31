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午後豪雨持續發威 高雄多處傳道路積淹水

聯合報 / 記者陳弘逸徐白櫻陳玫伶／高雄即時報導
高雄岡山區興隆路與嘉為街口，於1時許，因瞬間大雨，路面全遭積水覆蓋，達30公分，目前未開放通行。圖／讀者提供
高雄岡山區興隆路與嘉為街口，於1時許，因瞬間大雨，路面全遭積水覆蓋，達30公分，目前未開放通行。圖／讀者提供

受西南氣流影響南台灣，今天上午發布大雷雨訊息，接近中午，高雄共通報17處淹水，增加至29處積淹水點；岡山、燕巢、梓官皆傳出道路積水超過40公分。接近中午，有多處路段水退；但仍有湖內區鐵道巷、岡山區興隆路等路段因豪雨持續封鎖。

因應豪雨，水利局昨天應變中心提前三級開設，各抽水站及滯洪池均應嚴陣以待，上午通報23件淹水災情，已10件退水，其它陸續退水中。

上午6處路段，淹水封閉路段，分別為路竹區大公路、華正路口、成功路與三公路口一帶；湖內區中正路與自強街口、信義路至和平路段；茄萣區金鑾路89巷一帶，接近中午11時，相繼退水，恢復交通。

另外，湖內區鐵道巷，位於民族街至忠孝路段原於上午9時許管制，中午12時30分解封，但因豪雨持續下午2時30分恢復管制，不開放通行。

岡山區興隆路與嘉為街口，於1時許，因瞬間大雨，路面全遭積水覆蓋，達30公分，目前未開放通行。另永安區聯外的永安路自上午淹水，接近中午積水尚未退去，也未開放通行。

高雄氣象站統計，永安、彌陀、梓官與橋頭日累積雨量已經超過200毫米；另桃源、茂林、六龜、美濃、旗山、田寮、燕巢、大樹、阿蓮、岡山、湖內、茄萣、大社、仁武、鳥松、鳳山、左營、三民、鼓山、鹽埕、前金以及新興日累積雨量已破百毫米。

高雄梓官區信義路1巷與75巷口積水達50公分，目前管制未開放通行。圖／民眾提供
高雄梓官區信義路1巷與75巷口積水達50公分，目前管制未開放通行。圖／民眾提供
高雄永安區聯外的永安路自上午淹水，接近中午積水尚未退去，也未開放通行。圖／讀者提供
高雄永安區聯外的永安路自上午淹水，接近中午積水尚未退去，也未開放通行。圖／讀者提供
高雄橋頭區隆豐路今天中午，傳淹水，水淹將近半顆輪胎高，警方獲報到場管制。記者陳弘逸／攝影
高雄橋頭區隆豐路今天中午，傳淹水，水淹將近半顆輪胎高，警方獲報到場管制。記者陳弘逸／攝影
高雄路竹區下坑涵洞，因豪雨淹水，導致路面無法通行，目前仍在管制中。圖／讀者提供
高雄路竹區下坑涵洞，因豪雨淹水，導致路面無法通行，目前仍在管制中。圖／讀者提供

淹水 岡山 豪雨

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