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豪雨襲擊北高雄 湖內時雨量達96毫米

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄沿海地區出現豪雨，部分道路積水管制通行。記者徐白櫻／翻攝
高雄沿海地區出現豪雨，部分道路積水管制通行。記者徐白櫻／翻攝

受西南氣流影響，中央氣象局發布豪雨特報，高雄沿海地區出現強降雨，高雄市長陳其邁巡視易淹水地段。市府水利局指出，上午雨勢主要集中北高雄岡山、永安一帶，湖內時雨量96毫米最高；共通報23處道路積淹水，陸續消退中。

高雄市災害應變中心三級開設，水利局指出，上午8點起，強降雨主要降在路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、燕巢、岡山、阿蓮等地，時雨量最大為湖內區96毫米，其次茄萣區93.5毫米。此外，梓官區的3小時累積雨量達139.5毫米，橋頭區129.5毫米。

短時強降雨造成多處道路積淹水，最深處達50公分，警方在積水嚴重處拉起封鎖線。市長陳其邁前往勘查各地基淹水，陸續前往岡山區嘉峰路高速公路涵洞、湖內區中正路二段、橋頭區橋燕路、仁武區義大二路與水管路及觀音湖，指示水利局加強派員巡查各地排水。

水利局表示，各抽水站及滯洪池適時操作發揮功效，今天中午前淹水災情通報23件，其中10件已退水。

今早高雄市長陳其邁（右二）視察道路積水情況。圖／高市府提供
今早高雄市長陳其邁（右二）視察道路積水情況。圖／高市府提供
高雄沿海地區出現豪雨，部分道路積淹水嚴重，警方拉起封鎖線管制通行。記者徐白櫻／翻攝
高雄沿海地區出現豪雨，部分道路積淹水嚴重，警方拉起封鎖線管制通行。記者徐白櫻／翻攝

淹水 岡山 雨量

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