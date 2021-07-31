阻擋遷離無望 中崎有機專區農戶盼政府兌現當初承諾

配合高雄橋頭科學園區建置，園區周邊經營逾11年的中崎有機農業專區勢將遷離，農友多年心血付諸東流，感到委屈，高雄市農業局規畫租金補貼及7大補助措施協助移轉，但農戶認為，相關措施非一步到位，且多屬例行性常態補助，易混淆視聽也口惠不實。

高市農業局為協助中崎有機農業專區移轉，邀農戶與農糧署、農水署等單位說明新有機農業專區規劃情形，也強調中崎有機農業專區移耕補償，將從租期保障、專案安置、先建後遷及從優補償4面向，保障農友權益。

農業局副局長王正一說明7大補助措施，包含有機驗證及檢驗費補助90%，溫網室最高每公頃補助1/2，650萬元。有機耕作補貼，前3年轉型期有機及友善環境耕作補貼每年最高8萬、第4年後每年3萬。農機具、加工設備補助，合作社共同使用補助1/2、農民個別使用補1/3。多功能集貨場補助，共同使用補助1/2。

另為協助農友經營有機專區，將提專案租金補助，前3年全額補助；第4到5年補助1/2；第6至7年補助1/2。以38公頃，每公頃6萬租金計算，7年期間市府補助進駐農友租金將達1000萬元。除此，新專區也會納入生態檢核，規劃一級保育類物種草鴞棲架，創造友善覓食環境，讓草鴞也能成為新有機農場品牌。

中崎循環農業執行長楊登旭說，政府看似祭出許多優惠，但都是既有的例行補助，與當初比照雲林馬光有機農業循環園區的承諾，落差很大。當初談的是一步到位，現在是只給一塊素地，農友需要的設施再酌予補助。

楊說，中崎專區2010年創建，光養地即需花3年，好不容易經營到一定規模，卻淪為全國第一個被收回的有機專區，32名農戶勢微，無力抗拒，只希望政府兌現最早的承諾，即使分期補助也要說明預算來源和期程，不要用常態性補助來混淆社會視聴。