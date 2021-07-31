目睹機車族雨天慘摔 市議員建議淹水感知器裝警報器

極端氣候下強降雨機率增加，高市府推動智慧城市概念，今年初在市區道路的易淹水地區設置淹水感知器，民眾可透過「高雄市水情e點靈」Line APP獲得水情資訊。高市議員邱俊憲指出，日前開車經過鳳仁路，目睹機車騎士不知道路面積水打滑倒地，未來應該在淹水感知器上加裝警示燈與警報器，提醒用路人最新積水狀況，提供更好保障。

高市府水利局今年初完成「高雄市智慧防汛網推廣建置」，針對易淹水地區及流域建置遠端監控設備，手機可查看即時天氣、水位、路面淹水感知器、攝影機、抽水站及滯洪池等多項水情資訊，災防人員亦能透過防汛系統平台掌握更多水情監控和即時災情資訊。

議員邱俊憲說，有次上午6點下大雨，開車出門巡視選區的積淹水情況，行經鳳仁路「仁武烤鴨」易淹水路段，親眼目睹機車騎士不知路面積水過深，輪胎在路面打水漂摔倒，他停車幫忙指揮路口交通。

邱俊憲指出，肯定市府持續整備災防能量，水利局陸續在鳳山光復路、澄清路等易積淹水地點設置淹水感知器；汛期到來後，高雄面臨西南氣流帶來的強降雨威脅，水利局應考慮在淹水感知器上加裝警示燈與警報器，提醒用路人最新積水狀況，「別讓汽機車衝過去」，適時避開危險。

水利局長蔡長展表示，這是很好的建議，淹水感知器為整組套件，若加警報器，還要進一步研究供電系統可否負荷，可行的話，會在重要路口優先測試，即時提供訊息保障路人安全。