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影／西南氣流強襲高雄 路樹橫倒騎士吃驚
受西南氣流影響，高雄市苓雅區陳中和公園旁1棵路樹昨天突然倒下，占據雙向車道；機車騎士路過，見大樹就在眼前倒下，及時放慢速度，才沒遭大樹砸中，未造成傷亡。經市府派員清理路樹，近1小時後才排除交通障礙。
警方表示，這棵路樹約2層樓高，昨天中午橫倒在苓雅正言路上，阻塞雙向車道，苓雅警分局三多路派出所據報，立即派員到路口拉封鎖線，事後調閱路口監視系統影像，發現路樹倒下時，正好有騎車騎士騎來，員警都為騎士們捏把冷汗。
目擊路樹倒下的民眾向員警方說，當時剛雨才稍停，大樹突然傾斜，本來以為是風大樹木搖晃，沒想到竟然倒下人來。1名騎士及時放慢速度，停在樹前，他驚魂未定向警方說，「幸好命大，沒有被樹砸中」。
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