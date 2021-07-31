聽新聞
test
0:00 / 0:00
不讓「離島中的離島」成疫苗孤兒 金門縣府8月上烏坵了解並安排
全國都出現疫苗短缺的問題，有「離島中的離島」之稱的烏坵問題更嚴重，烏坵鄉長蔡永富多次致電金門縣府爭取疫苗接種，金門縣長楊鎮浯也非常重視，責成衛生局要向中央反應；縣府也表示，8月上旬將由祕書長陳朝金率衛生局專程跑一趟烏坵，了解島上的防疫與安排烏坵疫苗注射專案。
衛生局除在日前的全國防疫視訊會議向中央反映，也於7月21日正式行文，據了解，在27日的全國防疫視訊會議，代表參加的副縣長黃怡凱提出「烏坵鄉民還未接種疫苗，縣府已協調軍醫局人員可協助施打，請指揮中心專案支援疫苗即可」。主持會議的副指揮官陳宗彥表示：「還要審慎評估」，最後結論也提到：「要再想一下如何妥善安排」、「或者等相關人等返台再打」。
對於烏坵鄉民苦等多時仍無新冠疫苗可以接種，縣府決定派祕書長陳朝金率衛生局於8月上旬專程跑一趟烏坵，了解島上防疫情形。
金門縣府說明，烏坵現今常駐民眾約2、30人，加上外來工程施工人員約有7、80餘人。烏坵距離金門約134公里，平日與金門並無海、空航班往來；島上運補與人員移動，端賴每半個月一班自台中出發的軍艦協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言