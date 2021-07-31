不讓「離島中的離島」成疫苗孤兒 金門縣府8月上烏坵了解並安排

全國都出現疫苗短缺的問題，有「離島中的離島」之稱的烏坵問題更嚴重，烏坵鄉長蔡永富多次致電金門縣府爭取疫苗接種，金門縣長楊鎮浯也非常重視，責成衛生局要向中央反應；縣府也表示，8月上旬將由祕書長陳朝金率衛生局專程跑一趟烏坵，了解島上的防疫與安排烏坵疫苗注射專案。

衛生局除在日前的全國防疫視訊會議向中央反映，也於7月21日正式行文，據了解，在27日的全國防疫視訊會議，代表參加的副縣長黃怡凱提出「烏坵鄉民還未接種疫苗，縣府已協調軍醫局人員可協助施打，請指揮中心專案支援疫苗即可」。主持會議的副指揮官陳宗彥表示：「還要審慎評估」，最後結論也提到：「要再想一下如何妥善安排」、「或者等相關人等返台再打」。

對於烏坵鄉民苦等多時仍無新冠疫苗可以接種，縣府決定派祕書長陳朝金率衛生局於8月上旬專程跑一趟烏坵，了解島上防疫情形。