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不讓「離島中的離島」成疫苗孤兒 金門縣府8月上烏坵了解並安排

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
由金門代管的烏坵，常駐人口僅20多人，烏坵鄉民苦等多時仍無疫苗可接種，縣府決定派祕書長陳朝金率衛生局於8月上旬專程跑一趟烏坵，了解島上防疫情形。記者蔡家蓁／攝影
由金門代管的烏坵，常駐人口僅20多人，烏坵鄉民苦等多時仍無疫苗可接種，縣府決定派祕書長陳朝金率衛生局於8月上旬專程跑一趟烏坵，了解島上防疫情形。記者蔡家蓁／攝影

全國都出現疫苗短缺的問題，有「離島中的離島」之稱的烏坵問題更嚴重，烏坵鄉長蔡永富多次致電金門縣府爭取疫苗接種，金門縣長楊鎮浯也非常重視，責成衛生局要向中央反應；縣府也表示，8月上旬將由祕書長陳朝金率衛生局專程跑一趟烏坵，了解島上的防疫與安排烏坵疫苗注射專案。

衛生局除在日前的全國防疫視訊會議向中央反映，也於7月21日正式行文，據了解，在27日的全國防疫視訊會議，代表參加的副縣長黃怡凱提出「烏坵鄉民還未接種疫苗，縣府已協調軍醫局人員可協助施打，請指揮中心專案支援疫苗即可」。主持會議的副指揮官陳宗彥表示：「還要審慎評估」，最後結論也提到：「要再想一下如何妥善安排」、「或者等相關人等返台再打」。

對於烏坵鄉民苦等多時仍無新冠疫苗可以接種，縣府決定派祕書長陳朝金率衛生局於8月上旬專程跑一趟烏坵，了解島上防疫情形。

金門縣府說明，烏坵現今常駐民眾約2、30人，加上外來工程施工人員約有7、80餘人。烏坵距離金門約134公里，平日與金門並無海、空航班往來；島上運補與人員移動，端賴每半個月一班自台中出發的軍艦協助。

有「離島中的離島」之稱的烏坵，也面臨無疫苗可打的窘況，金門縣府8月上旬將派人上島了解防疫與打疫苗情況。記者蔡家蓁／攝影
有「離島中的離島」之稱的烏坵，也面臨無疫苗可打的窘況，金門縣府8月上旬將派人上島了解防疫與打疫苗情況。記者蔡家蓁／攝影

衛生局 新冠疫苗 金門

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