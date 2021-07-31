屏東三大迎王祭典遇瘟神 琉球延期、東港請神除疫解厄

屏東縣東港、琉球及南州3鄉鎮每3年1科由地方宮廟輪流舉辦為期7天的「三大迎王平安祭典」，原定10月8日舉辦的琉球鄉，考量疫情向三隆宮神明請示後，決定延至到12月3日請水，東港東隆宮和南州代天府仍維持既定時程，今年三地迎王順序改成東港，南州和小琉球；為不讓疫情影響祭典，東隆宮8月5日起舉辦為期3天除疫解厄的「抗瘟佑民置香案」儀式。

屏東「三大迎王平安祭典」由琉球鄉率先登場，琉球鄉三隆宮3月經擲筊請示，訂10月8日恭請王駕「請水」、遶境，至14日恭送王駕「燒王船」；琉球迎王平安祭典會總幹事蔡文財說，3年一次的迎王是地方盛事，屆時旅外鄉民多會返鄉參與，防疫警戒雖降為二級，但全民疫苗施打率至6成有段差距，延至12月3日，那時疫苖覆蓋可望提高，鄉親比較安心，會依中央指引遵循相關防疫規定。

東港東隆宮和南州代天府的請水時間分別是10月24日和11月17日，琉球鄉因疫情決定延期後，東港東隆宮董事長潘慶士說，東港迎王是傳承百年的祭祀科儀，「燒王船」場面壯觀感人，是具規模與代表性的地方民俗活動， 吸引數十萬次民眾參與，也是大東港地區居民的全民運動，由於疫情有緩和趨勢，廟方討論後決定不延期，會擬定相關防疫計畫；南州代天府也表示暫不更動。

潘慶士說，迎王平安祭典是代天巡狩下凡、安境佑民的祭典科儀，是否能順行如常，尚有變數，對地方影響之大，無法以有形價值來衡量；廟方昨天具文呈祈求溫府千歲出杯示下，訂8月5日至7日舉辦「抗瘟佑民置香案活動」，祈求上蒼聽聞凡音，盡收瘟疫，返歸本位，盼疫情早日結束，不再危害人境，庇佑今年正科迎王平安祭典科儀能如期舉行。

屏東三大迎王平安祭典每3年一科，東港每一科的祭典活動從七角頭職務的抽籤、中軍府安座、建造王船、進表、設置代天府，到恭請王駕（請王）、過火、祀王、參拜敬王、遶境祈福、王船法會、遷船、宴王及送王等程序，每個環節的科儀，都遵循古禮規矩進行，2010年被列入國家重要民俗無形文化資產，已成為地方宗教文化觀光盛事。