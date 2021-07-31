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豪雨猛炸！高雄今晨共17道路積淹水 2路段積水達50公分

聯合報 / 記者陳弘逸徐白櫻陳玫伶／高雄即時報導
高雄路竹區大公路、華正路口道積水，警方出動管制。圖／民眾提供
高雄路竹區大公路、華正路口道積水，警方出動管制。圖／民眾提供

受西南氣流影響南台灣，今天上午發布大雷雨訊息，高雄共通報17處積淹水點，其中，岡山、梓官有傳出道路積水達50公分，暫不開放通行；另有2處道路淹水達30公分，皆因豪雨宣洩不及所致，目前豪雨持續發威，相關單位嚴正以待。

岡山警分局今天上午9時，接獲岡山本工西路與本工一路口、梓官區信義路1巷與75巷口，兩路段積水皆達50公分；另外，燕巢區台22線橫山路段樹德科大前方也傳淹水達20公分，目前警方皆已派員前往封鎖道路，積水尚未退去，道路暫時無法通行。

另外，湖內警分局上午陸續接獲轄內7處通報，分別為路竹區大公路、華正路口、下坑涵洞、成功路與三公路口一帶；湖內區中正路與自強街口、信義路至和平路段、鐵道巷、茄萣區金鑾路89巷，同樣由警方進行道路管制。

市府水利局統計，自今天上午8時58分截至10時14分，共通報17處積淹水點；其中，積水最深達50公分，為岡山本工西路與本工一路口，其次則為，永安區永達路與和平街積水36公分；彌陀區壽齡國小旁積水30公分，另有10多處道路淹水達20公分以上，原因皆為雨勢過大宣洩不及。

高雄氣象站統計，3小時累積雨量破百的區域，分別為岡山、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官以及橋頭；時雨量破40毫米地區分別為桃源、茂林、田寮、燕巢、大樹以及阿蓮；日累積雨量破區分別有，楠梓、大社、仁武、左營。

另水利署發布，河川高水位警報，高雄沿海阿公店溪，聖森橋水位達5.84M，達二級警戒標準，警戒區為岡山區，應遠離河川流域。

高雄岡山本工西路與本工一路口積水達50公分，目前管制未開放通行。圖／民眾提供
高雄岡山本工西路與本工一路口積水達50公分，目前管制未開放通行。圖／民眾提供
高雄湖內區中正路與自強街口積水，警方出動管制。圖／民眾提供
高雄湖內區中正路與自強街口積水，警方出動管制。圖／民眾提供
高雄燕巢區台22線橫山路段樹德科大前方，淹水達20公分。圖／民眾提供
高雄燕巢區台22線橫山路段樹德科大前方，淹水達20公分。圖／民眾提供
高雄梓官區信義路1巷與75巷口積水達50公分，目前管制未開放通行。圖／民眾提供
高雄梓官區信義路1巷與75巷口積水達50公分，目前管制未開放通行。圖／民眾提供
高雄路竹區成功路與三公路口一帶積水，警方出動管制。圖／民眾提供
高雄路竹區成功路與三公路口一帶積水，警方出動管制。圖／民眾提供

岡山 淹水 雨量

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