高雄淹水積半個輪胎高 居民崩潰：可以抓魚了

中南部受西南氣流影響，今日可能會出現強降雨，而水利署也對高雄、台南發布淹水警戒。有網友今早拍下住家淹水災情，只見積水程度已有半個輪胎高，許多人也紛紛回報淹水狀況；立委邱志偉也在臉書貼出高雄瀰陀區道路淹水狀況。

原PO在臉書社團「我是茄萣人」，貼出自家淹水狀況，她表示，住家位在茄萣金鑾路上，而照片兩排透天厝，全受到大雨波及，中央馬路積水一片，停在路旁的機車也慘遭殃，積水淹到半個輪台，而原PO也透露，再差一點自家客廳就要淹水了。

不少網友也在底下留言，回報自家災情，「白砂路也淹水了，拜託公所水溝要清一清」、「我們崎漏建成街也都淹進家裡了，也是後面水溝阻塞」、「711新達門市外面也積水」、「可以抓魚了」、「到處都淹水了， 沒有必要的話減少出門，在家密切注意豪雨特報喔」、「今天是中潮水，要小潮了，要是大潮水可能更嚴重」、「好多年沒看到淹得這麼嚴重」。

立委邱志偉指出，高雄瀰陀區道路已出現積水狀況，呼籲民眾小心行車。圖擷自 邱志偉臉書

高雄市立委邱志偉也在臉書貼出道路淹水照片，他表示，「今天高雄豪雨特報，北高雄一早大雨不斷，剛經過瀰陀區進學路，出現局部道路淹水情形，請上下班經過的鄉親朋友行車小心」。

事實上，本週末全台各地天氣皆不穩，氣象局指出，西南風氣流影響，可能會帶來豪雨等致災性強降雨，中南部今整天有雨，北部、東半部午後也會出現明顯降雨。