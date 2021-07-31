北高雄3小時累計雨量破百毫米 道路陸續積淹水

中央氣象局昨預告高雄周末恐有致災性豪雨出現，今早針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息。高雄氣象站統計指出，北高雄的岡山、路竹、湖內、永安等七區3小時累積雨量已經突破100毫米。市府水利局指出，北高雄一帶出現已有10處路面積淹水情況，民眾要保持警戒。

高雄氣象站指出，以24小時推移累積雨量大於200毫米或3小時推移累積雨量大於100毫米地區來統計，岡山區112.5mm/3hr 、路竹區109mm/3hr 、湖內區111.5mm/3hr 、茄萣區113.5mm/3hr 、永安區117.5mm/3hr 、彌陀區118.5mm/3hr 、梓官區116mm/3hr。