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北高雄3小時累計雨量破百毫米 道路陸續積淹水
中央氣象局昨預告高雄周末恐有致災性豪雨出現，今早針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息。高雄氣象站統計指出，北高雄的岡山、路竹、湖內、永安等七區3小時累積雨量已經突破100毫米。市府水利局指出，北高雄一帶出現已有10處路面積淹水情況，民眾要保持警戒。
高雄氣象站指出，以24小時推移累積雨量大於200毫米或3小時推移累積雨量大於100毫米地區來統計，岡山區112.5mm/3hr 、路竹區109mm/3hr 、湖內區111.5mm/3hr 、茄萣區113.5mm/3hr 、永安區117.5mm/3hr 、彌陀區118.5mm/3hr 、梓官區116mm/3hr。
此外，茂林、田寮、燕巢、阿蓮與橋頭等區的時雨量也都突破40毫米。市府水利局統計，今早雨勢集中在北高雄，岡山地區已有10處道路積水出現，正派員在各地巡查中，今天一整天各地都會降雨，各地民眾都要小心。
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