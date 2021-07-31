豪雨發威！高雄今晨共7區淹水警戒 一道路淹水封閉

受西南氣流影響南台灣，上午發布大雷雨訊息，高雄上午路竹、湖內等7個區，3小時內累積雨量飆破百毫米，同時也列為淹水一級警戒區，其中，岡山本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，目前警方已到進行管制，不開放通行。另外，田寮、阿蓮等區，時雨量則超過40毫米，豪雨仍持續發威尚未停歇。

受豪雨影響，岡山區今天上午因轄區瞬間大雨，導致本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，警方獲報後，隨即派員到該處並拉起警戒線，目前人車無法通行。

高雄氣象站統計，岡山、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官累積雨量於3小時內飆破百毫米；茂林、阿蓮、田寮、燕巢以及橋頭時雨量則大於40毫米。另外，日累積雨量超過百毫米地區，分別有楠梓、仁武以及左營。

此外，今上午高雄岡山、彌陀、梓官、橋頭、湖內、永安、路竹共七區列為淹水一級警戒，阿蓮、茄萣二級警戒。