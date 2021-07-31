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豪雨發威！高雄今晨共7區淹水警戒 一道路淹水封閉

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山區今天上午因轄區瞬間大雨，導致本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，目前道路管制，無法通行。圖／民眾提供
高雄岡山區今天上午因轄區瞬間大雨，導致本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，目前道路管制，無法通行。圖／民眾提供

受西南氣流影響南台灣，上午發布大雷雨訊息，高雄上午路竹、湖內等7個區，3小時內累積雨量飆破百毫米，同時也列為淹水一級警戒區，其中，岡山本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，目前警方已到進行管制，不開放通行。另外，田寮、阿蓮等區，時雨量則超過40毫米，豪雨仍持續發威尚未停歇。

受豪雨影響，岡山區今天上午因轄區瞬間大雨，導致本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，警方獲報後，隨即派員到該處並拉起警戒線，目前人車無法通行。

高雄氣象站統計，岡山、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官累積雨量於3小時內飆破百毫米；茂林、阿蓮、田寮、燕巢以及橋頭時雨量則大於40毫米。另外，日累積雨量超過百毫米地區，分別有楠梓、仁武以及左營。

此外，今上午高雄岡山、彌陀、梓官、橋頭、湖內、永安、路竹共七區列為淹水一級警戒，阿蓮、茄萣二級警戒。

中央氣象局指出，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，高雄今天上午9時發布大雷雨訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

高雄氣象站統計，岡山、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官累積雨量於3小時內飆破百毫米。記者陳弘逸／攝影
高雄氣象站統計，岡山、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官累積雨量於3小時內飆破百毫米。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山區今天上午因轄區瞬間大雨，導致本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，目前道路管制，無法通行。圖／民眾提供
高雄岡山區今天上午因轄區瞬間大雨，導致本工西路與本工一路口道路積水達約50公分，目前道路管制，無法通行。圖／民眾提供

雨量 岡山 淹水

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