高雄岡山友情路今年8月完成拓寬 橋科聯外道更暢通

配合高雄橋頭科學園區明年招商，高雄市政府著手建置周邊路網，其中岡山友情路拓寬案預計今年8月完工，另將規畫拓寬大遼路及開闢1-2號道路等工程，以利橋科與南科、路科、楠梓產業園區串成產業廊帶後，聯外路網更加完整，貨暢其流。

高雄市政府為解決北高雄產業發展用地不足、彌補南部產業鏈缺口，並促成產業結構轉型，在高雄新市鎮腹地內規畫300公頃土地設置橋頭科學園區，轉供產業發展，預計引進半導體、智慧機械、生醫、航太、5G/6G網路、智慧機器人、智慧車輛等創新科技產業，將來與高科、南科串成產業走廊，吸引國內外企業進駐，繁榮地方經濟。

不過橋頭科學園區聯外道路窄小，不利貨運，高雄市政府為此推進拓寬工程，其中友情路是橋科通往岡山交流道的重要聯外道，全長788公尺，原路寬僅約12到15公尺，如今拓寬為30公尺，規劃雙向6車道、單向配置2個快車道、1慢車道及人行道，採中央分隔島型式，保留既有兩側桃花心木，營造景觀及遮蔭效果，總經費3.22億元，預計今年8月完工。