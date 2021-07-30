防鳳山致災降雨 陳其邁晚視察鳳山曹公圳分洪

因應西南氣流恐為南部地區帶來致災豪雨，為解決鳳山曹公圳周遭一帶淹水，高雄市長陳其邁今晚視察曹公圳分洪計畫，聽取水利局簡報後，指示工程盡速完成，改善曹公圳淹水問題。

因應明天起至8月1日西南氣流影響，並帶來充沛水氣，中央氣象局預估南部地區有局部豪雨等級以上發生機率，致災可能性不容小覷。

陳其邁呼籲，面對極端氣候，除了運用工程手段解決淹水外，希望民眾提升防災意識，做好防災準備，並責成水利局汛期間落實防汛整備工作，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，將災害降至最低。

水利局水利工程科表示，現況曹公圳於鳳山火車站為明渠，收納曹公路以西、澄清路以東及曹公圳南北兩側地區雨水逕流，下游銜接大港圳及寶珠溝系統。由於下游大港圳內存在既有排水瓶頸，導致排水不順，造成排水系統鳳山地區曹公圳周遭一帶積淹水。

為降低水患發生，水利局擬定曹公圳分洪計畫，以鳳山區青年路為界，將青年路以東地表逕流往東排放至鳳山溪，降低大港圳及寶珠溝排水系統負擔。

改善計畫已於26日展開，施工團隊全面趕工，預計今天深夜完成，分洪工程完成後，可改善鳳山區曹公圳周遭一帶積淹水問題。