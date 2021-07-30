快訊

評／運動員也是人：職業賽會如何正視「心理健康」？

戴資穎和對手激戰到倒在球場 笑吐回擊前想到這件事

防鳳山致災降雨 陳其邁晚視察鳳山曹公圳分洪

中央社 / 高雄30日電

因應西南氣流恐為南部地區帶來致災豪雨，為解決鳳山曹公圳周遭一帶淹水，高雄市長陳其邁今晚視察曹公圳分洪計畫，聽取水利局簡報後，指示工程盡速完成，改善曹公圳淹水問題。

因應明天起至8月1日西南氣流影響，並帶來充沛水氣，中央氣象局預估南部地區有局部豪雨等級以上發生機率，致災可能性不容小覷。

陳其邁呼籲，面對極端氣候，除了運用工程手段解決淹水外，希望民眾提升防災意識，做好防災準備，並責成水利局汛期間落實防汛整備工作，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，將災害降至最低。

水利局水利工程科表示，現況曹公圳於鳳山火車站為明渠，收納曹公路以西、澄清路以東及曹公圳南北兩側地區雨水逕流，下游銜接大港圳及寶珠溝系統。由於下游大港圳內存在既有排水瓶頸，導致排水不順，造成排水系統鳳山地區曹公圳周遭一帶積淹水。

為降低水患發生，水利局擬定曹公圳分洪計畫，以鳳山區青年路為界，將青年路以東地表逕流往東排放至鳳山溪，降低大港圳及寶珠溝排水系統負擔。

改善計畫已於26日展開，施工團隊全面趕工，預計今天深夜完成，分洪工程完成後，可改善鳳山區曹公圳周遭一帶積淹水問題。

淹水 西南氣流 青年

延伸閱讀

太精彩！陳其邁辦公室觀賽加油 狂喜戴資穎晉級四強

高雄 +1 群聚找到感染源 S男7月初疑在台北染疫

防西南季風帶來豪雨 高雄應變中心3級開設

周末恐降致災性豪雨 高市府宣布應變中心三級開設

相關新聞

定案了！金門府會有共識 縣民普發紓困金5千+振興券3千

金門縣議長洪允典日前率先提出擴大紓困政策，隔日縣長楊鎮浯也呼應洪議長建議提出「3+3」的構想，今日下午楊鎮浯偕同團隊拜會...

莊福泰接雄中校長 期待培育更多的莊智淵、戴資穎

高雄市高中職以下學校新卸任校長今午在高雄市社教館布達交接，採線上及實體雙軌舉行，新任高雄中學校長莊福泰是雄中校友，他發豪...

生技公司贈水頭碼頭「清消門」 讓大小金門往來更安心

在金門縣議員石永城的牽線下， 塩本康佳生技董事長黃勤財今天捐金門共3座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，其中有一座就...

高雄身障日照8月2日恢復 八成服務對象已接種疫苗

高雄市預計8月2日起恢復社區式長照機構日托與家庭托顧服務，高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市94家機構已有79家百分之百接...

老兵回饋金門 生技公司董座贈酒廠2座防疫清消門

為守護金門的經濟命脈金酒公司，金門縣議員石永城結合知名塩本康佳生技有限公司，贈送金門酒廠2座高科技智慧防疫清消門，以降低...

8月1日原住民族日前夕 恆基醫院為原民同仁慶祝

8月1日是「山胞」正名為「原住民族」的國定原住民族日，與原住民淵源很深的屏東恆春基督教醫院，院內有30多名原住民同仁，院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。