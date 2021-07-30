闖進東奧決賽 金門縣府允設李洋羽球主題館

金門籍羽球好手李洋今天和搭檔王齊麟花不到半小時就擊退世界排名第二的印尼選手，闖進東京奧運決賽；金門縣長楊鎮浯表示，規劃中的金寧運動園區羽球館將會以李洋為主題。

在麟洋配與印尼選手這場賽事之前，是台灣球后戴資穎與泰國選手的激戰，雙方苦戰67分鐘才分出勝負。楊鎮浯說，他在辦公室看得心臟都快要跳出來，來到古寧頭村民活動中心時，他說，小戴贏球，李洋就接著贏，相信麟洋配可以輕鬆過關。

賽事果真一如楊鎮浯所料，麟洋配只花了28分鐘，就以21比11、21比10，直落二輕鬆收拾印尼對手阿山和蘇提萬，闖進決賽。整個古寧頭村民活動中心立時歡聲雷動，楊鎮浯不斷說，「太爽了，就是一個爽字」，他甚至興奮到受訪時頻吃螺絲。

楊鎮浯表示，李洋打進奧運決賽，創了台灣羽球選手紀錄，也是金門的驕傲；尤其李洋常與金門互動，與縣府也有很多合作，縣府會在既有的輔導和獎助措施中研擬相關獎勵。

楊鎮浯提到，在李洋家鄉金寧鄉規劃中的運動園區中的羽球館將以李洋為主題，而與李洋有著長期合作夥伴關係的金門酒廠公司也在研擬進一步的合作，雙方將運用李洋的影響力，以及合作中創造的資源，回饋金門體育界。

依照大會原訂賽程，麟洋配與印尼選手之戰原訂下午5時15分開打，後因賽事調整，直到6時50分左右才展開。傍晚起，古寧頭村民活動中心就陸續湧進鄉親，大家拿著國旗、彩球和鈴鼓，準備好好為李洋加油，現場熱鬧滾滾。李洋伯父李開陣更是早早就來現場，直說緊張到坐立難安。

看到姪子創下台灣羽球選手紀錄，李開陣激動地說，李洋為中華民國和金門之光，這是他有生以來最高興的一刻。