屏東勝利星村恢復營運 疫情降溫盼人潮回溫

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降級，屏東勝利星村店家近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用已接獲顧客預約用餐，店家也持續推外帶服務，符合消費者需求。

位於屏東市中山路、青島街的勝利新村，原為歷史建築眷村區，屏東縣政府管理並活化，將這一區命名「勝利星村創意生活園區」，近年來成為吸引觀光人潮的超夯景點。

苦撐2個多月，勝利星村店家以安全防疫為優先，開門迎客。屏東縣政府文化處表示，集中在青島街的餐飲業者，室內外用餐空間全面環境消毒，設隔板、梅花座，以及員工健康管理，也有業者只接受預約制，以最高標準因應防疫，讓人安心用餐。迎接即接到來的父親節，部份店家推出內用或外帶8折優惠方案，期在降級後吸引顧客慢慢回流。

多家餐廳恢復正常營業，就有民眾入內用餐，陳小姐說:「在家悶太久，看到店家都有做好防疫措施，讓人可以放心享受美食。」不過，業者表示，考量內用限制人數，仍會持續推外帶餐，補貼營收。

業者吳治芳說，最近每天都接到預約用餐電話，一天內最多接了十幾通，這幾天仍僅供外帶服務，8月3日開放內用，已接受6組客人預約。她也坦言，雖有中北部遊客詢問，目前接受預約還是以南部民眾為主，盡量減少跨縣市移動。

經營手工皮革設計品牌的陳世陽表示，防疫期間為挽救業績，推了3場線上直播，每場3小時內所有商品都完售，單場最高售出逾百筆「直播商品以7折價，比店面及網路商城更優惠」，但他說，雖然直播帶動銷售業績，還是希望早日回歸正常，讓顧客願意上門。

經營咖啡廳的鄭高傑是在地人，是7月份進駐的新店家。對於選擇疫情中逆勢開店，他說，疫情反而讓人可以停下腳步做調整，更能做好準備。集結服飾品牌、咖啡及植栽，以及戶外露營用品，營造都市休閒風，讓人體驗居家生活儀式感。除了台北、高屏門市，鄭高傑認為勝利星村是市區中的世外桃源，因而選擇這裡作為展店據點。