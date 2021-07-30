莊福泰接雄中校長 期待培育更多的莊智淵、戴資穎

高雄市高中職以下學校新卸任校長今午在高雄市社教館布達交接，採線上及實體雙軌舉行，新任高雄中學校長莊福泰是雄中校友，他發豪語，曾培養出桌球教父莊智淵、羽球球后戴資穎等優秀國手的雄中體育班，將培育更多的「莊智淵、戴資穎」。

高雄這次新、卸任與異動校長、幼兒園園長共86人，新任校長有鼓山高中校長廖俞雲等11人，調任校長有雄中長莊福泰等31人，留任校長有左營高中校長張簡玲娟等44人。退休校長有仁武高中校長江春仁等5人。市長陳其邁在線上勉勵大家，新學年度即將開始，期勉校長們能一棒接一棒，承先啟後，繼續為高雄培育人才。

新任雄中校長由鼓山高中校長莊福泰接任，他是雄中校友，畢業於台灣師範大學，曾獲2004年特殊優良教師及教育芬芳錄、2015年全國高中職Super教師獎、2016年教學卓越獎、2017年師鐸獎。

莊在鼓山高中任內，將高中報到率4年前的72%提高84%，國中部今年會考有兩人拿到5A，1人拿到5A9+，創下歷來最佳成績，體育班吸收偏鄉子弟，再結合社會資源共同培訓，學生在舉重、拔河運動都有好成績，今年並與莊智淵乒乓球館合作，招訓選手。