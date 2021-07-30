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莊福泰接雄中校長 期待培育更多的莊智淵、戴資穎

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
原鼓山高中校長莊福泰接任雄中校長，希望雄中體育班培育更多莊智淵與戴資穎。圖／高雄市教育局提供
原鼓山高中校長莊福泰接任雄中校長，希望雄中體育班培育更多莊智淵與戴資穎。圖／高雄市教育局提供

高雄市高中職以下學校新卸任校長今午在高雄市社教館布達交接，採線上及實體雙軌舉行，新任高雄中學校長莊福泰是雄中校友，他發豪語，曾培養出桌球教父莊智淵、羽球球后戴資穎等優秀國手的雄中體育班，將培育更多的「莊智淵、戴資穎」。

高雄這次新、卸任與異動校長、幼兒園園長共86人，新任校長有鼓山高中校長廖俞雲等11人，調任校長有雄中長莊福泰等31人，留任校長有左營高中校長張簡玲娟等44人。退休校長有仁武高中校長江春仁等5人。市長陳其邁在線上勉勵大家，新學年度即將開始，期勉校長們能一棒接一棒，承先啟後，繼續為高雄培育人才。

新任雄中校長由鼓山高中校長莊福泰接任，他是雄中校友，畢業於台灣師範大學，曾獲2004年特殊優良教師及教育芬芳錄、2015年全國高中職Super教師獎、2016年教學卓越獎、2017年師鐸獎。

莊在鼓山高中任內，將高中報到率4年前的72%提高84%，國中部今年會考有兩人拿到5A，1人拿到5A9+，創下歷來最佳成績，體育班吸收偏鄉子弟，再結合社會資源共同培訓，學生在舉重、拔河運動都有好成績，今年並與莊智淵乒乓球館合作，招訓選手。

接下雄中後，莊福泰指雄中體育班會更重視競技選手的專業訓練及移地訓練，也將推動國際移地訓練，做為重要的國民外交，透過體育彼此交流，凝聚強大的感情，將來培育更多的莊智淵與戴資穎。

高雄市高中職以下學校新卸任校長今午布達交接。圖／高雄市教育局提供
高雄市高中職以下學校新卸任校長今午布達交接。圖／高雄市教育局提供

體育 高雄市 幼兒園

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