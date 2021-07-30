快訊

羽球／拍下印尼「神」組合 麟洋配勇闖金牌戰

桌球文字直播／林昀儒戰德老將搶銅 首局11:13鏖戰落敗

生技公司贈水頭碼頭「清消門」 讓大小金門往來更安心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
塩本康佳生技董事長黃勤財（右三）捐贈1座「清消門」放置在水頭碼頭，金門議長洪允典（左四）、議員洪鴻斌（左三）、石永城（左二）、烈嶼鄉鄉長洪若珊（右二）等人共同見證啟用。記者蔡家蓁／攝影
塩本康佳生技董事長黃勤財（右三）捐贈1座「清消門」放置在水頭碼頭，金門議長洪允典（左四）、議員洪鴻斌（左三）、石永城（左二）、烈嶼鄉鄉長洪若珊（右二）等人共同見證啟用。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員石永城的牽線下， 塩本康佳生技董事長黃勤財今天捐金門共3座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，其中有一座就設在水頭碼頭，方便大小金門民眾往返進行消毒，在聽聞小金門端也有需求，黃勤財也大方也當場承諾加碼多送1台，讓小金門的鄉親都超感激的。

水頭碼頭是大小金門鄉親往返的唯一出入口，黃勤財特別指定要捐贈1座「清消門」放置在碼頭，包括金門縣議會議長洪允典、議員石永城、洪鴻斌、烈嶼鄉鄉長洪若珊、金門縣政府觀光處長丁健剛等人今天都到場共同見證，並感謝黃勤財的善舉。

本身是烈嶼人的洪允典感謝塩本康佳生技的善行，洪允典表示，雖然疫情降級，但對防疫還是不容輕忽，這座清消廊道讓所有進出大小金門的鄉親增加了保障，多了一層保護跟安心。

洪若珊也說，水頭碼頭為鄉親和遊客往返大金門和烈嶼兩地必經之地，防疫管制必須嚴格落實，公所在疫情爆發之初，即函文縣政府爭取於水頭碼頭設置清消門，以保障烈嶼鄉親的生命安全，此事深獲縣府高度重視，並列入重大施政項目中，責請車船處研議辦理，希望這座門能成為烈嶼鄉的防疫屏障，守護鄉親健康平安。

本身是烈嶼人的金門縣議長洪允典感謝塩本康佳生技的善行，洪允典表示，這座清消廊道讓所有進出大小金門的鄉親增加了保障。記者蔡家蓁／攝影
本身是烈嶼人的金門縣議長洪允典感謝塩本康佳生技的善行，洪允典表示，這座清消廊道讓所有進出大小金門的鄉親增加了保障。記者蔡家蓁／攝影
塩本康佳生技董事長黃勤財（右二）慨捐3座「清消門」，金門議長洪允典（左二）特別贈高粱酒禮盒感謝他，在場見證的還有議員石永城（左一）與洪鴻斌（右一）。記者蔡家蓁／攝影
塩本康佳生技董事長黃勤財（右二）慨捐3座「清消門」，金門議長洪允典（左二）特別贈高粱酒禮盒感謝他，在場見證的還有議員石永城（左一）與洪鴻斌（右一）。記者蔡家蓁／攝影
水頭碼頭設置「清消門」，讓進出大小金門的鄉親增加了保障，多了一層保護跟安心。記者蔡家蓁／攝影
水頭碼頭設置「清消門」，讓進出大小金門的鄉親增加了保障，多了一層保護跟安心。記者蔡家蓁／攝影

金門 碼頭 疫情

延伸閱讀

老兵回饋金門 生技公司董座贈酒廠2座防疫清消門

水頭碼頭、金門酒廠清消門啟用 防疫添利器

也跟進！金門議長洪允典要求縣府普發5千元紓困金

台塑生醫攜手大江 組生技大聯盟

相關新聞

定案了！金門府會有共識 縣民普發紓困金5千+振興券3千

金門縣議長洪允典日前率先提出擴大紓困政策，隔日縣長楊鎮浯也呼應洪議長建議提出「3+3」的構想，今日下午楊鎮浯偕同團隊拜會...

生技公司贈水頭碼頭「清消門」 讓大小金門往來更安心

在金門縣議員石永城的牽線下， 塩本康佳生技董事長黃勤財今天捐金門共3座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，其中有一座就...

高雄身障日照8月2日恢復 八成服務對象已接種疫苗

高雄市預計8月2日起恢復社區式長照機構日托與家庭托顧服務，高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市94家機構已有79家百分之百接...

老兵回饋金門 生技公司董座贈酒廠2座防疫清消門

為守護金門的經濟命脈金酒公司，金門縣議員石永城結合知名塩本康佳生技有限公司，贈送金門酒廠2座高科技智慧防疫清消門，以降低...

8月1日原住民族日前夕 恆基醫院為原民同仁慶祝

8月1日是「山胞」正名為「原住民族」的國定原住民族日，與原住民淵源很深的屏東恆春基督教醫院，院內有30多名原住民同仁，院...

台1線不再「車過枋寮」 地方特色小店團結抗疫

疫情衝擊觀光餐飲業，屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，因參加經濟部中小企業處數位群聚計畫，趁著歇業兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。