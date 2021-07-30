生技公司贈水頭碼頭「清消門」 讓大小金門往來更安心
在金門縣議員石永城的牽線下， 塩本康佳生技董事長黃勤財今天捐金門共3座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，其中有一座就設在水頭碼頭，方便大小金門民眾往返進行消毒，在聽聞小金門端也有需求，黃勤財也大方也當場承諾加碼多送1台，讓小金門的鄉親都超感激的。
水頭碼頭是大小金門鄉親往返的唯一出入口，黃勤財特別指定要捐贈1座「清消門」放置在碼頭，包括金門縣議會議長洪允典、議員石永城、洪鴻斌、烈嶼鄉鄉長洪若珊、金門縣政府觀光處長丁健剛等人今天都到場共同見證，並感謝黃勤財的善舉。
本身是烈嶼人的洪允典感謝塩本康佳生技的善行，洪允典表示，雖然疫情降級，但對防疫還是不容輕忽，這座清消廊道讓所有進出大小金門的鄉親增加了保障，多了一層保護跟安心。
洪若珊也說，水頭碼頭為鄉親和遊客往返大金門和烈嶼兩地必經之地，防疫管制必須嚴格落實，公所在疫情爆發之初，即函文縣政府爭取於水頭碼頭設置清消門，以保障烈嶼鄉親的生命安全，此事深獲縣府高度重視，並列入重大施政項目中，責請車船處研議辦理，希望這座門能成為烈嶼鄉的防疫屏障，守護鄉親健康平安。
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