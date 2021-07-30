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定案了！金門府會有共識 縣民普發紓困金5千+振興券3千

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左三）下午偕同副縣長黃怡凱（左二）及祕書長陳朝金（左一）拜會議長洪允典（右五），在場議員還有洪鴻斌（右四）、楊永立（右三）、石永城（右二）等人，希望紓困政策部分，能尋求議會支持。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左三）下午偕同副縣長黃怡凱（左二）及祕書長陳朝金（左一）拜會議長洪允典（右五），在場議員還有洪鴻斌（右四）、楊永立（右三）、石永城（右二）等人，希望紓困政策部分，能尋求議會支持。圖／縣府提供

金門縣議長洪允典日前率先提出擴大紓困政策，隔日縣長楊鎮浯也呼應洪議長建議提出「3+3」的構想，今日下午楊鎮浯偕同團隊拜會洪允典議長，尋求議會支持縣府的紓困及振興券政策，府會達成共識，同意採議長的建議，每位縣民普發紓困金5000元，視疫情狀況再發振興券3000元，預估需花11億餘元預算。

楊鎮浯在今天下午偕同副縣長黃怡凱及祕書長陳朝金共同拜會洪允典，在場議員還有洪鴻斌、楊永立、石永城等人，楊鎮浯說明溝通紓困振興構想，希望尋求議會支持。

洪允典對於楊鎮浯在這段期間所推動的協助鄉親纾困，也表達諸多意見及看法，請縣府予以重視，並審慎規劃。洪允典也強調，待縣府將紓困方案及追加預算案提送議會後，將以最快速度安排審議，以便給鄉親最及時、到位且有感之協助。

金門縣政府表示，已針對生活陷入困境的中低收入戶核發每人現金6000元津貼。另爭取600名安心即時上工名額，提供工作機會，以及減稅、減租，成立產業紓困辦公室，同時也加碼，非自願離職的勞工子女就讀私立大專院校的助學補助，除中央補助外，本縣最高再補助1萬1800元，還有以訓代賑、線上職訓等，幫助生活遇到困難的鄉親撐過去。

金門縣政府表示，相關計畫內容將於盡速提送議會辦理追加作業，給予鄉親最及時且最有感的協助，具體細節、實施日程，將另行公布。

金門縣議長洪允典日前率先表示，要求金門縣府，在財政許可，至少應比照桃園發現金5000元，今天府會終於有共識。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典日前率先表示，要求金門縣府，在財政許可，至少應比照桃園發現金5000元，今天府會終於有共識。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 金門 紓困振興

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