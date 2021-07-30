聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄身障日照8月2日恢復 八成服務對象已接種疫苗
高雄市預計8月2日起恢復社區式長照機構日托與家庭托顧服務，高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市94家機構已有79家百分之百接種疫苗，1700多名身障服務對象中，8成完成第一劑疫苗注射，已做好相關準備。
據中央指引，「身障日照據點」的工作人員及身障者皆須施打疫苗滿14日後，工作人員還須持快篩陰性證明才能開放，高市社會局預計8月2日恢復各服務據點。
高雄市府今天下午召開防疫會議會後記者會，衛生局長黃志中指出，中央規定80%以上工作人員要完成疫苗注射，但高雄94家日照與家托機構內，已有79家100%完成注射，560多名員工完成公費快篩。
黃說，日照家托的1700多位服務對象中，超過8成完成第一劑注射，為二級警戒開放做好準備，給大家更放心、更優質的照顧服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言