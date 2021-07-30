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高雄身障日照8月2日恢復 八成服務對象已接種疫苗

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
8月2日起，高雄市將恢復社區式長照機構日托與家庭托顧服務。圖／高市衛生局提供
8月2日起，高雄市將恢復社區式長照機構日托與家庭托顧服務。圖／高市衛生局提供

高雄市預計8月2日起恢復社區式長照機構日托與家庭托顧服務，高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市94家機構已有79家百分之百接種疫苗，1700多名身障服務對象中，8成完成第一劑疫苗注射，已做好相關準備。

據中央指引，「身障日照據點」的工作人員及身障者皆須施打疫苗滿14日後，工作人員還須持快篩陰性證明才能開放，高市社會局預計8月2日恢復各服務據點。

高雄市府今天下午召開防疫會議會後記者會，衛生局長黃志中指出，中央規定80%以上工作人員要完成疫苗注射，但高雄94家日照與家托機構內，已有79家100%完成注射，560多名員工完成公費快篩。

黃說，日照家托的1700多位服務對象中，超過8成完成第一劑注射，為二級警戒開放做好準備，給大家更放心、更優質的照顧服務。

疫苗 高雄市 衛生局

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