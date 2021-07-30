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機票調高疑趁疫打劫 離島立委籲設緩漲機制

中央社 / 金門縣30日電

金門籍立委陳玉珍今天表示，國內航線票價悄悄上漲，離島民眾質疑航空公司有藉機讓消費者吸收成本嫌疑；要求民航局設立國內線票價緩漲機制，別讓人有「趁疫打劫」觀感。

在金門陳玉珍與馬祖陳雪生、澎湖楊曜等3位離島選出立委要求下，繼民航局長林國顯28日到陳玉珍辦公室說明後，副局長方志文今天也到陳雪生辦公室進一步交換意見。

陳玉珍辦公室發布新聞稿表示，會中協調4點決議，1、國內航空票價因應油價調漲，民航局發布新聞稿清楚說明；2、離島空中航線為離島居民往返台灣的主要交通工具，國內航空票價調整，民航局應事先向三離島委員辦公室說明；3、國內航空票價調整後，旅客持舊票價機票搭機應向航空公司補票價差額即可，程序簡化，以免造成旅客困擾；4、為因應航班增加，避免旅客流量增多而造成離島地區防疫風險升高，請民航局於國內線航空站增加快篩能量

陳玉珍透過新聞稿指出，民航局以國內航空燃油連續3個月平均價格已達機票調漲門檻，且國內航空票價從民國104年3月以來，因油價變動調整機制，已歷經3次調降，分別為104年3月、10月，以及109年6月，這次價格是調整回到104年10月的票價。以北金航線為例，立榮航空調漲新台幣160元、華信航空調漲183元；中金航線調漲98到136元，另南金航線調漲96元、高金航線調漲109元。

陳玉珍認為，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級防疫警戒發布以來，觀光旅遊業幾乎停擺，國內航班也僅維持最低運能，以減少人流移動，連帶使得國內航空業大受影響，但國內航線票價卻悄悄上漲，不少離島民眾質疑航空公司是否有藉機讓消費者吸收成本之嫌？

對此，3位離島立委希望民航局給個說法。陳玉珍說，在疫情肆虐情況下，國內航空業所遭受到經營上的嚴重打擊可以理解，政府也大力針對航空業進行紓困，但此時調漲機票，確實會對鄉親心裡產生很大質疑，民航局為主管機關，也未與離島三縣市的民意代表先進行說明溝通，作法上顯有不周。

她說，行政院早有為避免國際原油價格波動影響國內油價大漲，本來就有設定緩漲機制，以減輕民眾負擔。民航局對於國內線票價因應油價調整機制也應一併考量，設立緩漲機制，別讓民眾有「趁疫打劫」之感。

票價 民航局 陳玉珍

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