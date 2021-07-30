老兵回饋金門 生技公司董座贈酒廠2座防疫清消門

為守護金門的經濟命脈金酒公司，金門縣議員石永城結合知名塩本康佳生技有限公司，贈送金門酒廠2座高科技智慧防疫清消門，以降低廠內染疫風險，讓洽公及員工進入金門酒廠場域前都能完整消毒，不少員工都說，有了這台神器，感覺進出安全多了。

金門酒廠在今天上午也舉行啟用儀式，由石永城、金門縣政府財政處長孫國智、塩本康佳生技有限公司董事長黃勤財、金酒公司董事長李增財及總經理楊駕人共同揭幕啟用。

此次金門酒廠獲贈2組智慧防疫清消門，分別裝設於兩廠區，金寧廠於行政大樓入口處及金城廠於大門入口處。

石永城表示，智慧防疫清消門是目前最先進的防範措施，具備高效能、高安全、高彈性三大抗疫亮點，不需額外人力即可自行完成程序，一踏入防疫門零接觸即可啟動測溫、消毒全自動運作，同步照射滅菌，完成身體與衣物消毒，不僅可降低人工執行防疫更可避免大排長龍的情況，減少防疫成本的大量花費、耗時費力的控管程序，達到全方位防疫功效。

金門酒廠總經理楊駕人表示，自疫情以來，金酒公司全面化且積極滾動式防疫，全力防堵疫情，以員工健康安全為首要原則。由衷感謝石永城議員及黃勤財董事長善心捐贈並重視金酒員工，為金門酒廠量身打造專屬防疫智慧清消門。