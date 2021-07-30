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8月1日原住民族日前夕 恆基醫院為原民同仁慶祝
8月1日是「山胞」正名為「原住民族」的國定原住民族日，與原住民淵源很深的屏東恆春基督教醫院，院內有30多名原住民同仁，院方今天提前慶祝原住民族紀念日，透過詩歌、原住民舞蹈與祝福禱告，與民眾一同歡慶，也向醫療及防疫同仁獻上感恩。
與會的原民會排灣族委員古英勇長老說，原住民是一個從上帝特別來的身分，是台灣主人的角色，因此在言行舉止和生活，都要有成熟人的樣式，東奧奪下柔道銀牌的「排灣勇士」楊勇緯，也是「台灣之光」；他回憶，過去恆基在部落間的醫療巡迴、找尋需要幫助的人，恆春半島各原民部落與恆基一直有著緊密的關係，甚至就像一家人。
恆基院長黃健榮說，早期芬蘭宣教士長途跋涉到原鄉為部落族人診療，建立與在地族人良好的醫病關係，他從香港到台灣26年，也參與部落醫療巡迴行列、門診常遇到排灣族長輩，對當地族人有著深厚感情；院內有超過30位原住民同仁，從中壯到青年都有，也參與原鄉醫療巡迴、交通接送，看見族人世代的傳承與回饋在地，讓人感動。
恆基舉辦原住民日感恩活動隨著發送來自牡丹鄉的野薑花束而溫馨落幕，黃健榮說，院方特別舉辦原民日，除紀念「原住民」入憲正名27年，確立了原住民族之於台灣社會的身份與地位外，也再次回憶恆基與當地排灣族人的關係，展現恆春半島的多元文化，促進族群融合的社會。
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