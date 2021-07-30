8月1日原住民族日前夕 恆基醫院為原民同仁慶祝

8月1日是「山胞」正名為「原住民族」的國定原住民族日，與原住民淵源很深的屏東恆春基督教醫院，院內有30多名原住民同仁，院方今天提前慶祝原住民族紀念日，透過詩歌、原住民舞蹈與祝福禱告，與民眾一同歡慶，也向醫療及防疫同仁獻上感恩。

與會的原民會排灣族委員古英勇長老說，原住民是一個從上帝特別來的身分，是台灣主人的角色，因此在言行舉止和生活，都要有成熟人的樣式，東奧奪下柔道銀牌的「排灣勇士」楊勇緯，也是「台灣之光」；他回憶，過去恆基在部落間的醫療巡迴、找尋需要幫助的人，恆春半島各原民部落與恆基一直有著緊密的關係，甚至就像一家人。

恆基院長黃健榮說，早期芬蘭宣教士長途跋涉到原鄉為部落族人診療，建立與在地族人良好的醫病關係，他從香港到台灣26年，也參與部落醫療巡迴行列、門診常遇到排灣族長輩，對當地族人有著深厚感情；院內有超過30位原住民同仁，從中壯到青年都有，也參與原鄉醫療巡迴、交通接送，看見族人世代的傳承與回饋在地，讓人感動。