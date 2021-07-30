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台1線不再「車過枋寮」 地方特色小店團結抗疫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝

疫情衝擊觀光餐飲業，屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，因參加經濟部中小企業處數位群聚計畫，趁著歇業兩個多月優化產品、服務並轉型數位，在疫情降級不解封之際，今天發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，並與枋客文旅簽訂魅力小旅行合作意向書，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方特色小店團結抗疫的合作力量。

「沒有不景氣，只有不爭氣！」枋寮鄉芳興莊園園主陳潔芳說，台1線上的枋寮和枋山鄉有不少特色店家，也是往返台東和屏東墾丁必經地，但鮮少吸引遊客停留， 店家單打獨鬥是主因，去年的疫情讓人意識到「團結力量大」的重要，集結在地11個品牌、以枋寮鄉郵遞區號「940」取名的「枋寮940」於是成立，歇業兩個多月正是升級並轉型數位的大好時機，在疫情降級不解封之際，展現區域策略聯盟的成果。

她說，店家在疫情期間沒有閒著，以「臥薪嘗膽」的心情為解封後的新旅遊時代做好準備，除優化產品和服務內容，也以腦力激盪方式開發出新的體驗內容，主打「學校不會教的自然課」與「親子共學團」，不只是食農或食魚教育，是留給孩子美好的自然田園童年；枋寮風土小旅行攻略今天出刊，並與難地枋客文旅簽訂魅力小旅行合作意向書，推薦7大小旅行，希望在疫苗普及率提高後，無縫接軌觀光商機。

枋寮遊學趣總嚮導的平田永序農場主人張育晟說，小旅行由7大農漁餐飲品牌提供不同體驗內容，包含芳興莊園蓮霧與芒果採果體驗、村長的水果芒果、禾興農場紅豆抹茶、平田永序農場尋覓螢火蟲與芭樂雪Q餅、饗魚樂摸魚體驗、阮家茶坊天空餐廳防水袋與保溫袋、蘭欣辣汗花果休閒農場辣椒醬與蔥油餅DIY，讓孩子領略「你以為我在遊戲，其實我在學習；你以為我在學習，其實我在享樂趣；你以為我在享樂趣，其實我在累積能力」。

他說，枋寮遊學趣提供7大小旅行外，還有港邊炭烤品牌「龍炭烤」、全國薑母鴨季軍「竹源薑母鴨」、夕陽與食物皆美的「阮家茶坊天空餐廳」、親子農場體驗首選「蘭欣辣汗花果休閒農場」、無敵海景的「椰們餐酒館」與「阿達漁港餐廳」6大美食，住宿推薦枋客文旅「枋寮漁港住一晚」與蘭欣辣汗花果休閒農場「來去農場住一晚」。

屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝
屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，今天共同發行呈現枋寮深度體驗與四季美食的枋寮風土小旅行攻略，除為解封後的親子旅遊做好準備，更展現地方小店團結抗疫的合作力量。記者潘欣中／翻攝

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