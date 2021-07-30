水頭碼頭、金門酒廠清消門啟用 防疫添利器

金門水頭碼頭、金門酒廠防疫「清消門」今天啟用，捐贈者塩本康佳生技董事長黃勤財曾在金門服役，他表示，對金門情有獨鍾，將加碼在烈嶼九宮碼頭再設「清消門」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降為2級，在金門縣議員石永城居中牽線下，塩本康佳生技公司捐贈金門3座集量體溫、消毒、滅菌功能的「清消門」，其中2座分別設在金酒金寧廠行政大樓入口處及金酒金城廠大門入口處，1座設在水頭碼頭。

水頭碼頭「清消門」啟動儀式中午舉行，金門縣議會議長洪允典、烈嶼鄉鄉長洪若珊、金門縣政府觀光處長丁健剛及石永城等人共同見證。出身烈嶼鄉的洪允典感謝塩本康佳生技的善行，讓往返大小金門的民眾有了更充分保障。

稍早在金酒公司的捐贈儀式，由黃勤財、金酒董事長李增財等人揭幕啟用。李增財表示，金酒是金門的命脈，自疫情以來，金酒全力防堵疫情，以員工健康安全為首要原則，感謝石永城及黃勤財善心捐贈並重視金酒員工，為金門酒廠量身打造專屬防疫智慧「清消門」。

黃勤財說，個人衛生安全在後防疫時代更為重要，雖然配戴口罩能擋掉不少細菌，但藉由「清消門」可以讓身上細菌減少；因水頭「清消門」位於海邊，配備充滿野戰味，較為簡便，未來將改善調整；他同時允諾在烈嶼九宮碼頭再捐贈1座「清消門」。

1990年曾在金門服役的黃勤財表示，對金門情有獨鍾，也才有了這次捐贈緣分。這幾天他走訪過去服役營區，但因位於管制區，無法入內，相當可惜，他希望退休後能在金門定居。