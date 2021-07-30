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水下文化資產互動特展到馬祖 藏水覓趣線上開幕

中央社 / 連江縣30日電

以台灣6處水下資產為主題的「藏水覓趣：水下文化資產多媒體互動展」，移展首站來到馬祖，因應疫情今天線上開幕，引領隨展覽潛入大海，探索豐富的水下文化資產。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「藏水覓趣：水下文化資產多媒體互動展」開幕改為線上活動，並由馬祖籍主持人林庭旭線上「開箱」展覽，帶民眾前往馬祖民俗文物館潛入大海，探索6處台灣水下資產。

展覽從水下考古員場常見的水母為投影裝置開始，引領觀展者進入水下世界，開始認識台灣6處列冊沉船，其中最受關注的就是沉沒在馬祖東引海域的蘇布倫號（S.S. Sobraon），展覽以多媒體科技打造水下沉船情境，並透過測繪員活動、考古裝備帶觀展者體會潛入水下世界的感受，了解文化資產保存意義。

文化部文化資產局長陳濟民線上致詞表示，為彰顯海洋台灣豐富文化，宣揚保存文化資產重要性，因此特別策劃展覽透過巡迴展出，移展首站到馬祖，就是因為馬祖有120年前在東引海域沉沒的蘇布倫號（S.S.Sobraon），具有高達18件出土文物，本次展覽展出6件文物，是本次展覽的亮點。

國立科學工藝博物館長陳訓祥表示，特展在科工館展出受到歡迎，超過3萬3000人參觀，此次特展融入科工館科學手作、參與式展出專長，有360度環形劇場展出水下考古過程，歡迎闔家前往觀賞。

連江縣長劉增應表示，馬祖首次有水下考古成果展，將台灣沉船文史及水下考古成果來馬祖展出，呈現水下真實情景，並實體展出馬祖東引的蘇布倫號真品。希望透過寓教於樂，讓民眾了解文化保存共識，守護海洋文化歷史。

連江縣文化處長吳曉雲表示，海水下的世界，猶如時空膠囊封存人類生活的痕跡，台灣在民國104年通過「水下文化資產保存法」，推動水下文化資產保存工作，展覽以海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相、永續與推廣6主題展出，感謝考古與策展團隊為馬祖揭開水下時空膠囊。

連江縣文化處表示，展期從7月30日起至10月24日止，因應中央疫情指揮中心，展覽採人流管制，展區以30人為限，每2小時為1梯次，須提前預約，展覽設施落實消毒措施，請務必全程配戴口罩、參觀時保持社交距離、落實實聯制、量額溫及手部消毒。

馬祖 文化資產 考古

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