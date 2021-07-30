防西南季風帶來豪雨 高雄應變中心3級開設

西南季風來襲，根據預報資料顯示，南部地區明天起恐將降下豪雨。高雄市長陳其邁今天表示，各局處已做好最高規格防汛整備因應，也指示應變中心3級開設，防堵易淹水地區。

陳其邁表示，水利局在前一波豪雨過後，已完成抽水機整備、滯洪池排空等作業；環保局在近日加強側溝清淤工作；消防局也確保救災裝備整備完畢，隨時可應變災情發生。提醒民眾這波降雨從平地到山區都可能發生災情，務必做好準備，各區公所也有提供沙包提供領取。

週末開始，西南季風將影響台灣，預報資料顯示，明天起南部地區恐將降下致災性豪雨。陳其邁臉書發文表示，各局處已做好最高規格防汛整備因應，他也指示應變中心3級開設，並由副市長林欽榮督導，對易淹水地區研擬防堵及緊急分流等應變措施。