快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

防西南季風帶來豪雨 高雄應變中心3級開設

中央社 / 高雄30日電

西南季風來襲，根據預報資料顯示，南部地區明天起恐將降下豪雨。高雄市長陳其邁今天表示，各局處已做好最高規格防汛整備因應，也指示應變中心3級開設，防堵易淹水地區。

陳其邁表示，水利局在前一波豪雨過後，已完成抽水機整備、滯洪池排空等作業；環保局在近日加強側溝清淤工作；消防局也確保救災裝備整備完畢，隨時可應變災情發生。提醒民眾這波降雨從平地到山區都可能發生災情，務必做好準備，各區公所也有提供沙包提供領取。

週末開始，西南季風將影響台灣，預報資料顯示，明天起南部地區恐將降下致災性豪雨。陳其邁臉書發文表示，各局處已做好最高規格防汛整備因應，他也指示應變中心3級開設，並由副市長林欽榮督導，對易淹水地區研擬防堵及緊急分流等應變措施。

豪雨 陳其邁

延伸閱讀

周末恐降致災性豪雨 高市府宣布應變中心三級開設

高雄氣爆7周年前夕 陳其邁：長期照護方案未中斷

高雄長者第2劑免預約 陳其邁：行政作業通知分流

陳其邁施政滿意度被列後段班 高市府：九成長輩肯定防疫

相關新聞

老兵回饋金門 生技公司董座贈酒廠2座防疫清消門

為守護金門的經濟命脈金酒公司，金門縣議員石永城結合知名塩本康佳生技有限公司，贈送金門酒廠2座高科技智慧防疫清消門，以降低...

8月1日原住民族日前夕 恆基醫院為原民同仁慶祝

8月1日是「山胞」正名為「原住民族」的國定原住民族日，與原住民淵源很深的屏東恆春基督教醫院，院內有30多名原住民同仁，院...

台1線不再「車過枋寮」 地方特色小店團結抗疫

疫情衝擊觀光餐飲業，屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，因參加經濟部中小企業處數位群聚計畫，趁著歇業兩...

毒蛇野放淺山嚇壞內門鄉親 高市農業局：會協調改善

今年6月起，高雄市農業局委外捕蜂捉蛇。高雄市議員林富寶今天在市議會質詢指出，內門鄉親向他陳情說，淺山遭農業局委外單位放生...

周末恐降致災性豪雨 高市府宣布應變中心三級開設

中央氣象局上午針對南部發布大雨特報，周末可能有局部豪雨等級。高雄市長陳其邁在臉書呼籲市民要注意明天起南部地區恐將降致災性...

染疫童康復返幼兒園遭拒 邱俊憲籲高市府啟動關懷專案

本土疫情爆發進入尾聲，不少確診康復者重返生活，卻面臨社會歧視與標籤化壓力。高雄市議員邱俊憲表示，有家長投訴說，小孩康復後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。