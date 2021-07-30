快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒蛇野放淺山嚇壞內門鄉親 高市農業局：會協調改善

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林富寶、琉璃蟻及荔枝椿象防制、毒蛇放生等議題，希望不要將補捉蛇野放在淺山區域。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林富寶、琉璃蟻及荔枝椿象防制、毒蛇放生等議題，希望不要將補捉蛇野放在淺山區域。記者徐白櫻／翻攝

今年6月起，高雄市農業局委外捕蜂捉蛇。高雄市議員林富寶今天在市議會質詢指出，內門鄉親向他陳情說，淺山遭農業局委外單位放生毒蛇，運動休閒時受到不小驚嚇。農業局長張清榮表示，依規定要把毒蛇送學術機構收容研究、無毒蛇類才野放處理，會要求委外單位移往更深山之處野放。

6月21日起，農業局委外辦理捕蜂捉蛇業務，鳳山、岡山、仁武、旗山、甲仙、六龜等六個區域設置執勤大隊。議員林富寶說，有人將毒蛇野放在內門順賢宮後山的登山步道，對運動的人很危險，也受到不小驚嚇，明明有毒還說沒毒，鄉親很大反彈。此外，這裡距離聚落不遠，不該把捉來的蛇送來這裡放生。

農業局長張清榮說，今年市長關心消防弟兄的工作量，所以將捕蜂捉蛇回歸農業局掌管，毒蛇會交給屏科大做毒液研究，沒毒的蛇才放生，農業局會協調執勤人員，盡量將蛇帶往深山野放。

林富寶另指出，今年缺水，七處伏流水工程扮演重要角色，除大樹伏流水工程外，可往上游旗山溪開發伏流水，六龜新寮地區開鑿伏流水井取代水井，可供應旗美地區民生用水或農業用水。

市長陳其邁說，高雄開挖62口水井，單日出水量12.6萬噸，另有北高雄再生水廠4萬噸水、臨海再生水廠3.3萬噸，荖濃溪接近里嶺處伏流水，約可產出10萬噸水，3年內總計約可增加近30萬噸供水，以今年旱災規模來看，足夠供應高雄單日160萬噸用水。

野放 放生 捕蜂捉蛇

延伸閱讀

這工作遇毒蛇蜂螫挫傷都是家常便飯 翻山越嶺真辛苦

高美濕地木棧道8月起重新開放 人流管制上限691人

建國啤酒廠靠水井釀酒67年 2口水井增納歷史建築

東奧無緣奪牌 高市府仍衷心推薦高展宏老家的金煌芒果

相關新聞

老兵回饋金門 生技公司董座贈酒廠2座防疫清消門

為守護金門的經濟命脈金酒公司，金門縣議員石永城結合知名塩本康佳生技有限公司，贈送金門酒廠2座高科技智慧防疫清消門，以降低...

8月1日原住民族日前夕 恆基醫院為原民同仁慶祝

8月1日是「山胞」正名為「原住民族」的國定原住民族日，與原住民淵源很深的屏東恆春基督教醫院，院內有30多名原住民同仁，院...

台1線不再「車過枋寮」 地方特色小店團結抗疫

疫情衝擊觀光餐飲業，屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，因參加經濟部中小企業處數位群聚計畫，趁著歇業兩...

毒蛇野放淺山嚇壞內門鄉親 高市農業局：會協調改善

今年6月起，高雄市農業局委外捕蜂捉蛇。高雄市議員林富寶今天在市議會質詢指出，內門鄉親向他陳情說，淺山遭農業局委外單位放生...

周末恐降致災性豪雨 高市府宣布應變中心三級開設

中央氣象局上午針對南部發布大雨特報，周末可能有局部豪雨等級。高雄市長陳其邁在臉書呼籲市民要注意明天起南部地區恐將降致災性...

染疫童康復返幼兒園遭拒 邱俊憲籲高市府啟動關懷專案

本土疫情爆發進入尾聲，不少確診康復者重返生活，卻面臨社會歧視與標籤化壓力。高雄市議員邱俊憲表示，有家長投訴說，小孩康復後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。