毒蛇野放淺山嚇壞內門鄉親 高市農業局：會協調改善

今年6月起，高雄市農業局委外捕蜂捉蛇。高雄市議員林富寶今天在市議會質詢指出，內門鄉親向他陳情說，淺山遭農業局委外單位放生毒蛇，運動休閒時受到不小驚嚇。農業局長張清榮表示，依規定要把毒蛇送學術機構收容研究、無毒蛇類才野放處理，會要求委外單位移往更深山之處野放。

6月21日起，農業局委外辦理捕蜂捉蛇業務，鳳山、岡山、仁武、旗山、甲仙、六龜等六個區域設置執勤大隊。議員林富寶說，有人將毒蛇野放在內門順賢宮後山的登山步道，對運動的人很危險，也受到不小驚嚇，明明有毒還說沒毒，鄉親很大反彈。此外，這裡距離聚落不遠，不該把捉來的蛇送來這裡放生。

農業局長張清榮說，今年市長關心消防弟兄的工作量，所以將捕蜂捉蛇回歸農業局掌管，毒蛇會交給屏科大做毒液研究，沒毒的蛇才放生，農業局會協調執勤人員，盡量將蛇帶往深山野放。

林富寶另指出，今年缺水，七處伏流水工程扮演重要角色，除大樹伏流水工程外，可往上游旗山溪開發伏流水，六龜新寮地區開鑿伏流水井取代水井，可供應旗美地區民生用水或農業用水。

市長陳其邁說，高雄開挖62口水井，單日出水量12.6萬噸，另有北高雄再生水廠4萬噸水、臨海再生水廠3.3萬噸，荖濃溪接近里嶺處伏流水，約可產出10萬噸水，3年內總計約可增加近30萬噸供水，以今年旱災規模來看，足夠供應高雄單日160萬噸用水。