周末恐降致災性豪雨 高市府宣布應變中心三級開設

中央氣象局上午針對南部發布大雨特報，周末可能有局部豪雨等級。高雄市長陳其邁在臉書呼籲市民要注意明天起南部地區恐將降致災性豪雨，並表示，高雄市府災害應變中心三級開設，副市長林欽榮督導，做好防汛整備。

中央氣象局針對台南、高雄、屏東地區發布大雨特報，另提醒受西南風影響，明後天易有短延時強降雨，南部地區可能會出現局部豪雨等級以上的降雨。

高雄市長陳其邁表示，周末開始，西南季風將開始影響台灣，預報資料顯示，明天起南部地區恐將降下致災性豪雨，特別提醒大家，從平地到山區都有可能發生災情，沒事盡量待在家，各區公所提供沙包可領取。

陳其邁說，市府各局處已經做好最高規格的防汛整備因應，另指示應變中心三級開設，由副市長林欽榮坐鎮督導，針對易淹水地區研擬防堵及緊急分流等應變措施。