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染疫童康復返幼兒園遭拒 邱俊憲籲高市府啟動關懷專案

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
疫情尾聲，高市議員邱俊憲（右）呼籲市府專案關懷康復者，也要在公共服務設施設置長期防疫需求。記者徐白櫻／翻攝
疫情尾聲，高市議員邱俊憲（右）呼籲市府專案關懷康復者，也要在公共服務設施設置長期防疫需求。記者徐白櫻／翻攝

本土疫情爆發進入尾聲，不少確診康復者重返生活，卻面臨社會歧視與標籤化壓力。高雄市議員邱俊憲表示，有家長投訴說，小孩康復後因其他家長施壓無法返回幼兒園上學，市府應啟動關懷專案，持續關懷確診康復者。市長陳其邁表示，CT值30以上就沒有傳染力、二次被傳染的機會也不高，不應該有任何歧視或違反疫情指揮中心公布的指引，若有違反或歧視會要求立刻改正。

高雄市議會今天上午總質詢，市議員邱俊憲指出，高雄市有89名確診者，多數康復返家，但台灣社會存在歧視、標籤化，家長陳情說，小朋友康復欲返回幼兒園，園方卻不願意收，因為有其他家長抗議，不讓康復小孩回去就學，否則其他小朋友就不上學，這種歧視很可怕，有些人甚至可能需要專業心理諮商；市長、衛生局長過去是醫師，應責成衛生局、社會局針對新冠肺炎確診康復者啟動關懷專案，去標籤化，關心就學就業有無歧視，沒有歧視就沒有黑數。

此外，邱俊憲說，抗疫是場長期戰役，市府整年度總預算約1500億元，需要盡速盤整所需資源，在人力、物力與財力上後續支持可跟上，不要去排擠其他資源；這次疫情打倒所有公共服務設施，未來校園、捷運、公車、新車站等公共服務據點都要考量防疫需求，另要打造產業防護金鐘障，建立常態性快篩或篩檢。

市長陳其邁回應說，病毒傳播是急性傳染，恢復期可能一個月或50幾天，CT值超過30就沒有傳染力，且本身有抗體、二次傳染機會也不高，即使二次感染的傳染力也低，不管是確診者或居隔者都是配合犧牲自由，染疫不是每一個人的錯，社會應該心存感激，不應該有任何歧視或違反中央流行指揮中心公布的指引，若有違反或歧視會要求立刻改正，會請衛生局在相關宣導或專線給予指導。

衛生局 疫情 高雄市

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