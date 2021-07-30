退役軍官中年轉職 勞動部產訓班「銲接」人生下半場

46歲的王慶堯曾擔任過職業軍人、螺絲產線人員及保險業務員，但因收入不穩定，讓他萌生轉職意念，卻因已屆中高齡的年紀，讓他在職涯下半場的路口停滯不前，因緣際會下他報名參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署產訓合作班，訓後不僅獲信紘系統科技公司留用，也成功考取自動銲接證照，他說「下半場的人生，已經有了明確的方向與目標」，歷經職訓改頭換面，不再擔憂被職場淘汰。

勞動部為契合業界用人需求打造專業技術人才，由訓練單位結合企業辦理「產訓合作班」，參訓學員結訓後經評核成績合格者，由合作企業直接僱用，除以客製化訓練協助民眾習得技術且順利銜接就業外，同時培育產業所需人才降低訓用落差，更讓訓後就業無縫接軌。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署近期開辦4班產訓合作班，如與中鋼集團-興達港海洋基礎公司合辦「特殊銲接班」、信紘科技/永騰銲接科技公司合辦「氣體系統配管技術專班」、漢科系統科技公司合辦「半導體製程管路銲接班」及亞獵士航太科技公司合辦「CNC工具機操作實務班」合計70個招生名額，歡迎15歲以上失(待)業者及轉業民眾踴躍報名。

劉邦棟指出，除產訓合作班外，分署每年都會定期辦理各類職前訓練課程，錄訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月；此外，參訓者若為15至29歲青年，可申請學習獎勵金每月最高8000元、最多可領9萬6000元，鼓勵符合身分的民眾可多加運用，只要專業技術在手，就不怕找不到工作，努力按步就班一定可以出頭天。