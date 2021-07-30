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高雄氣爆7周年前夕 陳其邁：長期照護方案未中斷
高雄81氣爆將滿7周年，高雄市議員邱俊憲建議下，今早高雄市府官員與議會人員在議事廳起立靜默十秒鐘反省哀悼。市長陳其邁表示，氣爆扶助計畫共62項，已經完成52項，還有10項持續執行中，高雄市府持續執行相關計畫，關懷沒有中斷。
103年7月31日深夜高雄市區發生氣爆，事故造成32人死亡、321人受傷。氣爆將滿7年，今早高雄市議員邱俊憲在市議會質詢指出，今天是7月30日，7年前的31日深夜發生氣爆，因疫情關係可能很難舉辦氣爆紀念活動，但不能因時間過去而淡忘，要求全體官員起立靜默十秒鐘，勿忘歷史教訓，追求高雄成為更安全城市。
邱俊憲說，今年4月通過，「高雄市石化氣爆事件長期生活支持計畫」總預算5743萬，執行至114年2月28日，感謝市府對傷者的支持與關懷。
記者會上，市長陳其邁表示，高市府共規畫62項扶助計畫，已完成52項，仍有10項執行中，主要是長期照護或支持計畫，全力幫助受傷嚴重的傷者；這是長期工作，也希望社會長期來關注，傷患生活、醫療復健、照顧等相關計畫持續持行中。除氣爆外，前總統李登輝逝世將滿周年，日本前首相安倍晉三有意來台追思，陳其邁說，台灣這次疫苗捐贈也獲得安倍首相幫很大的忙，台日有深厚邦誼，若來台憑弔的話，他表達歡迎之意。
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