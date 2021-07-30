快訊

防疫降級才4天...嘉義縣驚傳工廠群聚 老闆員工共9人確診

羽球／從小就灌輸「贏中國」 伊藤美誠的嚴母奪牌教育

屏東勝利星村復業迎降級 業者苦撐2個月如釋重負

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
防疫警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用。圖／屏東縣政府提供
防疫警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用。圖／屏東縣政府提供

疫情警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用，接受顧客預約用餐，店家也持續推外帶服務，符合消費者需求，也有選在疫情期間試營運的文創店家，一切準備就緒正式迎客；業者說，降級後人潮雖僅回流一至二成，但有如釋重負的感覺，無不期盼疫情早日全面解封，人潮復甦。

苦撐2個多月，屏東勝利星村店家以安全防疫為優先，開門迎客；縣府文化處表示，集中在屏東市青島街的餐飲業者，室內外用餐空間全面環境消毒，設隔板、梅花座，以及員工健康管理，也有業者只接受預約制，以最高標準因應防疫措施，讓人安心用餐；過去每逢假日勝利星村總是人潮聚集，在降級不解封的原則下，逛園區或進入店家請遵循防疫指引，保護自己也保護他人。

迎接即接到來的父親節，部分店家推出內用或外帶折扣優惠方案，盼在降級後吸引顧客慢慢回流；莎露、自然綠等餐廳甫恢復正常營業，就有民眾入內用餐。陳姓消費者說，在家悶太久，看到店家都有做好防疫措施，讓人可以放心享受美食；業者則表示，考量內用為保持社交距離限制人數，仍會持續推外帶餐，補貼營收。

想家的家負責人吳治芳說，最近每天都接到預約用餐電話，一天最多接了10幾通，這幾天仍僅供外帶服務，8月3日開放內用，已接受6組客人預約；她也坦言，雖有中北部遊客詢問，目前接受預約還是以南部民眾為主，盡量減少跨縣市移動。

手工皮革設計品牌本革工坊在防疫期間為挽救業績，推出3場線上直播，每場3小時內所有商品皆完售，單場最高售出逾百筆；業者陳世陽說，直播商品以7折價，比店面及網路商城更優惠，雖然直播帶動銷售業績，還是希望早日回歸正常，讓顧客願意上門。

7月份進駐的新店家众Ju coffee，30歲的主人鄭高傑是屏東人，在疫情中逆勢開店，他說，疫情反而讓人可以停下腳步做調整，更能做好準備。集結了服飾品牌WODEN、咖啡及植栽，以及戶外露營用品，營造都市休閒風，讓人體驗居家生活儀式感；除了台北、高屏門市，他認為勝利星村是市區中的世外桃源，選擇這裡作為展店據點。

防疫警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運。圖／屏東縣政府提供
防疫警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運。圖／屏東縣政府提供
防疫警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用。圖／屏東縣政府提供
防疫警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用。圖／屏東縣政府提供

疫情 屏東 直播

延伸閱讀

疫情降級賭徒手癢 屏警破獲藏身市場職業賭場

防疫降級 立榮航空8月1起嘉義飛澎湖天天有航班

降雨豐曾文水庫恢復湖光山色 防疫降級觀光遊艇復航

疫情降級瘋奧運 高市加碼時時送

相關新聞

退役軍官中年轉職 勞動部產訓班「銲接」人生下半場

46歲的王慶堯曾擔任過職業軍人、螺絲產線人員及保險業務員，但因收入不穩定，讓他萌生轉職意念，卻因已屆中高齡的年紀，讓他在...

防疫降級 立榮航空8月1起嘉義飛澎湖天天有航班

中央疫情指揮中心宣布防疫27日起調降2級，嘉義機場唯一的立榮航空公司，原先公告嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門...

染疫童康復返幼兒園遭拒 邱俊憲籲高市府啟動關懷專案

本土疫情爆發進入尾聲，不少確診康復者重返生活，卻面臨社會歧視與標籤化壓力。高雄市議員邱俊憲表示，有家長投訴說，小孩康復後...

高雄氣爆7周年前夕 陳其邁：長期照護方案未中斷

高雄81氣爆將滿7周年，高雄市議員邱俊憲建議下，今早高雄市府官員與議會人員在議事廳起立靜默十秒鐘反省哀悼。市長陳其邁表示...

屏東勝利星村復業迎降級 業者苦撐2個月如釋重負

疫情警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用，接受...

台澎輪簽約建造 2年後開航服務

航行於台、澎間的台華輪啟航逾32年，船體老舊，澎湖鄉親爭取汰換多年終露曙光，昨在交通部長王國材見證，航港局與台航公司簽約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。