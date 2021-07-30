屏東勝利星村復業迎降級 業者苦撐2個月如釋重負

疫情警戒27日降至二級，屏東市勝利星村文創園區店家苦撐2個多月後，近日陸續恢復正常營運，餐飲業者依中央指引開放內用，接受顧客預約用餐，店家也持續推外帶服務，符合消費者需求，也有選在疫情期間試營運的文創店家，一切準備就緒正式迎客；業者說，降級後人潮雖僅回流一至二成，但有如釋重負的感覺，無不期盼疫情早日全面解封，人潮復甦。

苦撐2個多月，屏東勝利星村店家以安全防疫為優先，開門迎客；縣府文化處表示，集中在屏東市青島街的餐飲業者，室內外用餐空間全面環境消毒，設隔板、梅花座，以及員工健康管理，也有業者只接受預約制，以最高標準因應防疫措施，讓人安心用餐；過去每逢假日勝利星村總是人潮聚集，在降級不解封的原則下，逛園區或進入店家請遵循防疫指引，保護自己也保護他人。

迎接即接到來的父親節，部分店家推出內用或外帶折扣優惠方案，盼在降級後吸引顧客慢慢回流；莎露、自然綠等餐廳甫恢復正常營業，就有民眾入內用餐。陳姓消費者說，在家悶太久，看到店家都有做好防疫措施，讓人可以放心享受美食；業者則表示，考量內用為保持社交距離限制人數，仍會持續推外帶餐，補貼營收。

想家的家負責人吳治芳說，最近每天都接到預約用餐電話，一天最多接了10幾通，這幾天仍僅供外帶服務，8月3日開放內用，已接受6組客人預約；她也坦言，雖有中北部遊客詢問，目前接受預約還是以南部民眾為主，盡量減少跨縣市移動。

手工皮革設計品牌本革工坊在防疫期間為挽救業績，推出3場線上直播，每場3小時內所有商品皆完售，單場最高售出逾百筆；業者陳世陽說，直播商品以7折價，比店面及網路商城更優惠，雖然直播帶動銷售業績，還是希望早日回歸正常，讓顧客願意上門。